«Звучит абсурдно».
Госдума приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов с числом подписчиков от десяти тысяч передавать в Роскомнадзор (РКН) данные о себе. Это позволит ведомству идентифицировать таких блогеров и включить в свой реестр. Без такой процедуры каналам будет запрещено собирать донаты и размещать рекламу, а подписчикам нельзя будет репостить их контент. Как блогеры восприняли нововведения — в материале RTVI.
Евгений Баженов (BadComedian) — RTVI
Изначально они хотели [обязать к регистрации в РКН блогеров, имеющих] от тысячи подписчиков, что совсем абсурд, прямо идиотский абсурд. Сейчас повысили до десяти тысяч.
Я просто логики не пойму в том, что нужно самому подаваться в Роскомнадзор. Мне просто интересно, а что Роскомнадзор сам вообще делает? Вот у меня такой вопрос.
Потому что я все данные про себя предоставляю, у меня чистая налоговая отчетность, за каждый донат, за все рассчитываюсь. Вся информация про меня есть, у меня никакой рекламы нет, я вот только с донатов оплачиваю налоги, всё. То есть вся информация всё равно про меня есть, но при этом я должен еще какую-то информацию сдавать в Роскомнадзор, чтобы меня могли репостить. Звучит абсурдно.
Я открыт полностью, даже запрос не нужно делать мне, они могут подать запрос в параллельное ведомство и всю информацию про меня получат. Но при этом я сам обязан что-то им подавать.
Пусть сами займутся делом, вот серьезно. Вообще, это крайне странно, потому что Роскомнадзор просто показывает пальцем на того, кого надо заблокировать и всё, сами ничего не делают. Это меня нервирует, скажем так.
Валентин Петухов (Wylsacom)
Есть решение о реестре, о запрете, но нет никакого понимания, как это должно работать.
На заре развития блогинга существовал реестр блогеров, который тоже принимался с достаточно активным обсуждением в СМИ. Никакого смысла в нем не было как на стадии разработки, так и в процессе его существования. Я даже не удивлюсь, если он до сих пор каким-то загадочным образом функционирует, только про него все забыли.
Поэтому всегда хочется задать вопрос: зачем это вообще нужно, какие вопросы данная инициатива решает? Действительно, нет ни понятного перечня, ни каких-либо прецедентов, почему это нужно делать.
Я вижу в этом фундаментальную проблему: люди, которые это все разрабатывают, абсолютно далеки от блогинга, от понимания, как работают соцсети, что такое 10 тысяч подписчиков и так далее.
Когда они фундаментально не понимают, что они делают и зачем это надо, говорить о том, как это будет работать, мне кажется, даже не совсем корректно, потому что работать оно, очевидно, не будет никак.
Роман Алехин, Z-блогер
Для себя, как для человека, который ведет каналы, не скрывая имени, ничего критичного [в принятом Госдумой законе] не обнаружил, кроме ряда технических вопросов. <…>
- Первый: как будут проверять владельца канала?
- Второй: «авторам каналов, которые подают сведения в РКН, будут присваивать значок верификации» — а [основатель Telegram Павел] Дуров знает об этом значке?
- Третий: 10 000 подписчиков — это 10 000 реальных людей-подписчиков или 10 000 ботов тоже будут считаться подписчиками? Тут же и ловушка может быть. <…>
- Четвертый: как быть с утечкой персональных данных из РКН?
Сегодня многие каналы занимаются жестким информационным противоборством и очень сильно гадят противнику. И если данные по некоторым авторам уплывут, то это поставит их жизнь и жизнь их близких под угрозу. А утечки из РКН уже были.
- Пятый: если канал реально анонимный и зарегистрирован не в России, то и даже с рекламой ничего не поделать, как и с донатами, потому что есть крипта.
- Шестой: как я буду понимать, что с этого канала нельзя делать репосты? И что будет если сделаю? <…>
По сути, блогеров приравняли к СМИ по обязательствам и ответственности, <…> а вот прав СМИ и журналистов официальных СМИ не дали.
Дмитрий Филонов, канал про стартапы The Edinorog
Вообще, об авторах каналов, которые продают рекламу «в белую», и так известно довольно много: как минимум, ФИО и ИНН — из-за обязательной маркировки. А по этим данным, думаю, Роскомнадзор вполне может у налоговой запросить и данные о доходе.
Насколько я понял, отказ от участия в этом мероприятии [регистрации в РКН] грозит тем, что будет запрет на покупку рекламы в блоге. Это критично.
Но я работаю «в белую», маркирую рекламу. Властям и так про меня все известно. Честно говоря, я не знаю, что еще я могу сообщить Роскомнадзору такого, чего они и так при желании не смогут выяснить обо мне сами.