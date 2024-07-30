«Звучит абсурдно».

Госдума приняла закон, обязывающий владельцев публичных каналов с числом подписчиков от десяти тысяч передавать в Роскомнадзор (РКН) данные о себе. Это позволит ведомству идентифицировать таких блогеров и включить в свой реестр. Без такой процедуры каналам будет запрещено собирать донаты и размещать рекламу, а подписчикам нельзя будет репостить их контент. Как блогеры восприняли нововведения — в материале RTVI.

Евгений Баженов (BadComedian) — RTVI

Изначально они хотели [обязать к регистрации в РКН блогеров, имеющих] от тысячи подписчиков, что совсем абсурд, прямо идиотский абсурд. Сейчас повысили до десяти тысяч.

Я просто логики не пойму в том, что нужно самому подаваться в Роскомнадзор. Мне просто интересно, а что Роскомнадзор сам вообще делает? Вот у меня такой вопрос.

Потому что я все данные про себя предоставляю, у меня чистая налоговая отчетность, за каждый донат, за все рассчитываюсь. Вся информация про меня есть, у меня никакой рекламы нет, я вот только с донатов оплачиваю налоги, всё. То есть вся информация всё равно про меня есть, но при этом я должен еще какую-то информацию сдавать в Роскомнадзор, чтобы меня могли репостить. Звучит абсурдно.

Я открыт полностью, даже запрос не нужно делать мне, они могут подать запрос в параллельное ведомство и всю информацию про меня получат. Но при этом я сам обязан что-то им подавать.

Пусть сами займутся делом, вот серьезно. Вообще, это крайне странно, потому что Роскомнадзор просто показывает пальцем на того, кого надо заблокировать и всё, сами ничего не делают. Это меня нервирует, скажем так.

Есть решение о реестре, о запрете, но нет никакого понимания, как это должно работать.

На заре развития блогинга существовал реестр блогеров, который тоже принимался с достаточно активным обсуждением в СМИ. Никакого смысла в нем не было как на стадии разработки, так и в процессе его существования. Я даже не удивлюсь, если он до сих пор каким-то загадочным образом функционирует, только про него все забыли.

Поэтому всегда хочется задать вопрос: зачем это вообще нужно, какие вопросы данная инициатива решает? Действительно, нет ни понятного перечня, ни каких-либо прецедентов, почему это нужно делать.

Я вижу в этом фундаментальную проблему: люди, которые это все разрабатывают, абсолютно далеки от блогинга, от понимания, как работают соцсети, что такое 10 тысяч подписчиков и так далее.

Когда они фундаментально не понимают, что они делают и зачем это надо, говорить о том, как это будет работать, мне кажется, даже не совсем корректно, потому что работать оно, очевидно, не будет никак.

Для себя, как для человека, который ведет каналы, не скрывая имени, ничего критичного [в принятом Госдумой законе] не обнаружил, кроме ряда технических вопросов. <…>

Первый: как будут проверять владельца канала?

Второй: «авторам каналов, которые подают сведения в РКН, будут присваивать значок верификации» — а [основатель Telegram Павел] Дуров знает об этом значке?

Третий: 10 000 подписчиков — это 10 000 реальных людей-подписчиков или 10 000 ботов тоже будут считаться подписчиками? Тут же и ловушка может быть. <…>

Четвертый: как быть с утечкой персональных данных из РКН?

Сегодня многие каналы занимаются жестким информационным противоборством и очень сильно гадят противнику. И если данные по некоторым авторам уплывут, то это поставит их жизнь и жизнь их близких под угрозу. А утечки из РКН уже были.

Пятый: если канал реально анонимный и зарегистрирован не в России, то и даже с рекламой ничего не поделать, как и с донатами, потому что есть крипта.

Шестой: как я буду понимать, что с этого канала нельзя делать репосты? И что будет если сделаю? <…>

По сути, блогеров приравняли к СМИ по обязательствам и ответственности, <…> а вот прав СМИ и журналистов официальных СМИ не дали.

Дмитрий Филонов, канал про стартапы The Edinorog

Вообще, об авторах каналов, которые продают рекламу «в белую», и так известно довольно много: как минимум, ФИО и ИНН — из-за обязательной маркировки. А по этим данным, думаю, Роскомнадзор вполне может у налоговой запросить и данные о доходе.

Насколько я понял, отказ от участия в этом мероприятии [регистрации в РКН] грозит тем, что будет запрет на покупку рекламы в блоге. Это критично.