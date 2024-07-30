В России блогеры с аудиторией от десяти тысяч подписчиков будут обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре, иначе их ограничат в доходах от рекламы. Такой закон приняла Госдума во втором и в третьем чтениях. Документ поддержали 337 депутатов, 11 парламентариев воздержались при голосовании, передает корреспондент RTVI.

В случае, если число подписчиков персональной страницы составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети, блогер обязан предоставить в Роскомнадзор, «сведения, позволяющие идентифицировать такого пользователя», следует из текста закона. Состав сведений и порядок их предоставления устанавливаются правительством России.

Для зарегистрированного блогера вводится обязанность «не допускать на созданной им персональной странице последующее распространение информации, которая была распространена на персональной странице, не включенной в перечень персональных страниц, объем аудитории, каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети».

Блогер с аудиторией более десяти тысяч подписчиков, но не зарегистрированный в Роскомнадзоре, «не вправе размещать информацию, содержащую предложения о финансировании данного пользователя, а также сведения о возможных способах осуществления этого финансирования», «на указанных персональных страницах также не допускается распространение рекламы, пользователями информационного ресурса, создавшими такие персональные страницы», следует из поправок.

«Поправки не влекут сложности в деятельности в соцсетях наших граждан. Что касается запретов, то они вытекают из действующих норм. Прозрачность в интернете есть одна из неотъемлемых сегодня важнейших задач», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ходе обсуждения.

Депутат отметил, что сам ведет соцсети. «Не заставит труда сведения о себе в РКН и указать, что, да, я Хинштейн Александр Евсеевич, вот мой номер телефона, вот к нему привязан Телеграм-канал», — убежден он.

Кроме того, закон вводит ограничения на число сим-карт: у гражданина России может быть не более 20 сим-карт, у иностранного гражданина — десять, в том числе корпоративных.

Иностранцы смогут получить сим-карту, только сдав биометрию.

До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами (в части сдачи ЕБС, указания IMEI гаджетов и количества сим-карт). Если не привели — услуги связи иностранцам не оказывают.

До 1 ноября 2025 года операторы связи обязаны проверить сведения о гражданах России — абонентах и корпоративных пользователях услугами связи в установленных правительством случаях, а также о количестве сим-карт. Если выявлены нарушения — услуги связи также не оказывают.

Правительство на период до 2030 года вправе установить особенности применения новых положений закона в новых субъектах России, а также в приграничных регионах.

Также закон устанавливает ряд требований к мессенджерам. Организаторы сервиса обмена мгновенными сообщениями будут по закону предоставлять властям сведения о пользователях, состав сведений и порядок их предоставления устанавливаются правительством России.

Вводятся ограничения на анонимные звонки и сообщения в мессенджерах — организаторы сервиса обязаны «не допускать без согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями получение электронных сообщений от пользователей, которые таким сервисом не определены». Таким образом, автоматического запрета на анонимные звонки и сообщения нет.

При этом в ходе обсуждения замглавы Минцифры Алена Руденко сообщила, что принятый закон — не последний, направленный на борьбу с мошенничеством: «У нас сейчас будет разрабатываться и предложим вашему вниманию в рамках осенней сессии еще ряд инициатив».