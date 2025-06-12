Среди планов «Роскосмоса» — создание первой ядерной электростанции на Луне и исследование Венеры. Об этом сообщил глава корпорации Дмитрий Баканов.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне — фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы — единственная страна, посадившая на ней аппарат», — заявил он.

Кроме того, отметил он, «Роскосмос» планирует сделать следующее:

Расширить орбитальную группировку для увеличения скорости интернета и покрытия всей страны.

Повысить точность системы ГЛОНАСС.

Улучшить ракеты и космические корабли.

Баканов подчеркнул, что «наши космические достижения — воплощение силы национального характера»: «Мы создаем новые поводы для гордости, а также предпосылки для роста экономики и качества жизни».

В мае 2024 года действующий на тот момент глава «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую Россия и Китай планируют отправить на Луну. Сначала ее протестируют на Земле, а запуск на спутник запланирован после 2036 года.

В марте того же года Борисов объявил, что Россия и Китай планируют разместить ядерную энергоустановку на поверхности Луны в период с 2033 по 2035 год. По его словам, все необходимые технологии для этого уже созданы.