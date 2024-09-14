У Роскосмоса нет денег на запуск двух орбитальных аппаратов «Луна-27», но саму идею госкорпорация поддерживает. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

«Окончательного решения нет. Напомню, что создание второго аппарата означает увеличение расходов не вдвое, а всего на 30—35% — испытывать два идентичных аппарата можно на одном и том же оборудовании», — рассказал ученый.

О какой именно сумме идет речь, академик не уточнил. По его словам, если удастся создать только одну «Луну-27», ее можно будет запустить не на Южный полюс Луны, который «к тому времени будет достаточно исследован», а на Северный, куда «пока особенно никто не собирается».

При этом академик признал, что затягивать с этим не стоит, потому что идею «кто-то скоро подхватит, пока у нас, как обычно, все долго запрягается».

«Это очень динамичная ситуация, так как по-настоящему приполярные регионы Луны человечество начало исследовать только сейчас… < > Аппарат, который делается для Южного полюса, может сесть и на Северный — баллистические схемы полета там практически идентичны. Но за это время аппарат (или аппараты) надо успеть сделать и ближе к дате запуска окончательно решить, куда надо лететь», — предупредил Зеленый.

Ученый констатировал, что Россия «потеряла лидерство в освоении приполярной Луны», но, несмотря на это, сохраняет «определенный оптимизм» по поводу планов по освоению естественного спутника Земли, несмотря на потерю «Луны-25» в 2023 году. Сейчас, продолжил ученый, идет работа над двумя аппаратами: «Луна-26» и «Луна-27».

«В советское время для надежности все аппараты изготавливались парами: и лунные, и марсианские, и венерианские. Это и упрощало отработку, и повышало надежность. Такое дублирование не просто повышает надежность, но и качественно расширяет научные возможности проекта», — объяснил Зеленый.

Крушение «Луны-25»

11 августа 2023 года с космодрома «Восточный» была запущена «Луна-25». Эта миссия стала первой за 47 лет отечественной экспедицией к естественному спутнику Земли. Космический аппарат должен был сесть в районе южного полюса спутника Земли 19 августа и проводить научные эксперименты минимум год.

Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов 21 августа сообщал, что крушение российского аппарата могло произойти из-за нештатной ситуации, в которой двигатель, не отключившись в положенное время, проработал на 43 секунды дольше необходимого.

По словам Зеленого, гибель «Луны-25» была недоразумением, как и промах «Луны-1» в свое время, а не «систематической принципиальной ошибкой». «Это недоработанная проверка связи между различными системами аппарата», — пояснил академик, назвав «Луну-25» хорошим надежным аппаратом с недостаточной защитой, которая должна была сработать в нештатной ситуации.

Ученый выразил уверенность в том, что при подготовке запуска «Луны-27» российские специалисты проведут «намного более тщательную наземную отработку» сценария, приведшего к крушению «Луны-25», уделив особое внимание системам мягкой посадки и тому, как они функционируют на последних этапах сближения с лунной поверхностью.

Зарубежные СМИ расценили российскую лунную миссию как политический сигнал Западу, который стремился изолировать Россию санкциями, а также Пекину, с которым у Москвы есть совместные планы по освоению Луны.