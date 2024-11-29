Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае стала инфекция, а не отравление, сообщил РИА Новости Роспотребнадзор. СК возбудил уголовное дело, окончательная причина смерти будет известна только после проведения судмедэкспертизы.

«Мы подозреваем, что причиной смерти постояльцев социального центра в Алтайском крае стала инфекция, но какого рода — не понятно. Это точно не пищевое отравление. Следственный комитет возбудил уголовное дело, окончательная причина смерти будет известна только после проведения судмедэкспертизы», — рассказал собеседник агентства.

Накануне, 28 ноября, пресс-служба управления Следственного комитета по Алтайскому краю сообщила, что в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации «с признаками отравления» обнаружено тело постояльца.

По последним данным, погибли 3 человека, пострадал 21 человек. Задержан директор центра. Его супруга рассказала RT, что причиной ЧП стал ротавирус. По ее словам, первым заболел бездомный, которого недавно привезли к ним.

Утром 29 ноября ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что по результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника.

«Все будут госпитализированы в город Барнаул. В организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — рассказал собеседник агентства.

В СК уточнили, что продолжается расследование по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.