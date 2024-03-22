В связи с пожаром в «Крокус Сити Холле» Роспотребнадзор по Московской области во «ВКонтакте» перечислил меры профилактики, направленные на то, чтобы снизить риск отравления продуктами горения.

В ведомстве рекомендовали минимизировать время пребывания на улице и плотно закрывать окна и двери.

Роспотребнадзор призвал увлажнять воздух в помещении с помощью влажного полотенца, которое следует повесить на дверь и менять каждые 2-4 часа, а также как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

«При сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе увлажненные пятислойные марлевые маски или защитные маски», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор призвал обеспечить обильное питье, при отсутствии противопоказаний принимать поливитаминов, употреблять легкоусвояемые, богатые витаминами и минеральными веществами продукты, овощи и фрукты.

Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно — сосудистой системы в ведомстве призвали соблюдать рекомендации врачей, не забывать принимать лекарственные препараты, при обострении заболеваний — немедленно обратиться к врачу.

Также Роспотребнадзор рекомендует исключить дополнительную физическую активность, отказаться от употребления алкогольной продукции, по возможности исключить курение.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошла стрельба и начался пожар. По предварительным данным, погибли 40 человек и более 100 пострадали. СК завел дело о теракте.

По данным МЧС по Московской области, к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды.