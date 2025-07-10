Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня при высоких температурах в помещениях, где находятся сотрудники. Как объясняют в ведомстве, жаркая погода приводит к ухудшениям условий труда.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещениях с температурой 28,5°C рабочий день необходимо сокращать на час, при превышении до 29°C — на два часа, до 30,5°C — на четыре часа.

При работах на улице следует делать перерыв каждые 15-20 минут, если температура наружного воздуха достигает 32,5°C и выше. Свободное от задач время Роспотребнадзор рекомендует проводить в охлаждаемых помещениях, находиться в них сотрудники должны не менее 10-12 минут.

«Работа при температуре наружного воздуха более 32,5°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5°C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — объясняют в ведомстве.

Для защиты Роспотребнадзор советует использовать одежду плотных видов ткани. Суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для людей в спецодежде и 1,5-2 часа — для сотрудников без нее.

К работе в таких условиях рекомендуется допускать только сотрудников в возрасте от 25 до 40 лет. При температуре более 30°C и средней нагрузке требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час, а также употреблять фрукты и овощи.

Ранее главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RTVI, что с 7 по 13 июля в Москве и области будет аномальная жара — выше 30°C. По ее прогнозам, до рекордных значений температура может возрасти 10 и 11 июля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 10 июля заявил, что в Москве был установлен новый рекорд жары — к 14:00 мск воздух на главной метеостанции ВДНХ «разогрелся до небывалых в истории» для этой даты значений и достиг 33,6°C.

Синоптик добавил, что предыдущий температурный максимум держался с 1996 года, когда московские метеорологи зафиксировали 33,4°C.