В поселке Шушенское Красноярского края сотрудницы школьной столовой записали видео с танцами, во время которых они имитировали игру на гитарах, используя части мясной туши. В Роспотребнадзоре заявили о грубых нарушениях санитарных норм и обещали принять «исчерпывающие меры». Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

«Шокирующее», по оценке Роспотребнадзора, видео, появилось 29 ноября в телеграм-канале «Подслушано в Минусинске». Две женщины пели и танцевали под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik.

«Повара снимают тиктоки, танцуя с костями. Ну что, весело, конечно, но санитарные требования явно не соблюдают девушки… А потом детям это есть», — говорилось в публикации.

Там указывалось, что съемка велась в шушенской школе №2.

Вскоре ролик перепостило в своем телеграм-канале краевое Управление Роспотребнадзора и заявило, что насчитало не менее пяти грубых нарушений санитарных требований.

Как передает красноярское издание NGS24.RU, в ведомстве позднее уточнили, что имеют в виду.

«Сырая продукция находится в таре, которая предназначена для готовой продукции. Видно, что подписано “Сдоба”, “Каша”, а там находится сырое мясо. Магнитофон стоит на подоконнике, это тоже нарушение. Сотрудники в домашней одежде и в уличной обуви, одна из них без шапочки. Самое явное нарушение — отсутствие перчаток, да и в целом помещение предназначено для готовой продукции», — перечислили в надзорной службе.

«Ничего криминального»

Красноярским СМИ не удалось получить комментарий от руководства самой школы. RTVI также не смог связаться с главой поселка Шушенское.

В Управлении образования Шушенского района рассказали NGS24.RU, что видео в школьной кухне было записано в субботу, когда ни директора, ни завхоза не было на месте. Сотрудники столовой сами открыли помещение и разделывали доставленное в столовую мясо.

Руководитель местного управления образования Владимир Киримов назвал все произошедшее «недопустимым». Он сообщил, что «всем, в том числе и директору, вынесли приговор», и что ситуация «серьезно обговаривается» с директорами других школ.

«Ну, что случилось, назад ведь теперь не отмотаешь, ребра они утилизировали, а мясо расфасовали. Суп на костном бульоне у нас запрещен», — сказал он.

«Газете.ру» Киримов рассказал, что мясо принимали в присутствии заведующей столовой, а сотрудницы остались собрать оставшиеся кости, которые не идут в питание и утилизируются.

Он утверждает, что повара раскаялись и были готовы уволиться, но пока продолжают работать, так как «замечаний к ним нет», и работников в поселке «не так много». Поведение женщин Киримов назвал «баловством» и «шуткой» и отметил, что в нем не было ничего «криминального». «Когда был выходной день, видимо, позволили себе маленько лишнего», — пояснил глава управления образования.

При этом в беседе с «Подъёмом» он отметил, что повара не были пьяными, «просто вот музыка играла, вот настроение такое было, субботний день».

Киримов добавил, что сейчас в школе ждут не только Роспотребнадзор, но и прокуратуру.

«Они, может, будут в понедельник или когда, они не предупреждают. Они уже все мне позвонили, сказали, что однозначно будет проверка», — заявил он.

Тем временем одна из родителей школьников сказала «Газете.ру», что в школе поваров «любят и уважают», и что жалоб на них никогда не было. Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», ученики школы устроили флешмоб с просьбой «не трогать любимых поваров».

Ранее в ноябре 43 ученика школы №76 Красноярска отравились едой в столовой. Проверка Роспотребнадзора показала, что сотрудники пищеблока были носителями золотистого стафилококка, при этом они не соблюдали правила личной гигиены и технологии приготовления блюд. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).