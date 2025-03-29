Роспотребнадзор заявил, что взял на контроль «сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом». Это произошло после того, как телеграм-канал Shot написал о пациентах, которые «неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп».

«В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — отметили в ведомстве.

По данным Shot, симптомы у пациентов одни и те же: сначала «ломота и слабость», а спустя несколько дней вирус «срубает» и человек не может встать с кровати: у него высокая температура и «сильнейший кашель до слез».

Одна из заболевших рассказала телеграм-каналу, что она принимала около недели антибиотики, но кашель остался, а на «5-й день после начала болезни она заметила кровь при отхаркивании». При этом тесты на коронавирусную инфекцию и грипп, по ее словам, оказались отрицательными.

«В заключении больным пишут «острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная — ОРВИ» и рекомендуют незамедлительно вызывать скорую при ухудшении состояния. По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года», — пишет Shot.

В посте не уточняется, сколько случаев заражения в России было зафиксировано.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил RTVI, что микоплазменная пневмония хоть и не считается новым явлением, сообщил Онищенко, но за последние 20 лет она чаще стала «проявляться». По его словам, здесь очень важно учитывать сезонность и то, что к «очень пестрому и очень широкому диапазону инфекций, который обуславливает сезонный подъем (вирусы и микробы, гриппы, парагриппы)», добавилась еще и коронавирусная инфекция.

Доктор медицинских наук Николай Малышев заявил RTVI, что микоплазму изучают уже несколько десятков лет, она может поражать не только легкие, но и сердце, и другие органы. Он отметил, что возбудитель микоплазменной пневмонии передается воздушно-капельным путем, а случаи заболевания встречаются в течение всего года, в основном в осенне-зимний период, а в Москве ими ежегодно болеют «несколько миллионов людей».