Вводить жесткие меры в России, несмотря на рост заболеваемости пневмонией минимум в 16 регионах, сейчас не следует. Об этом RTVI заявили экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Роспотребнадзор ранее сообщил, что основным возбудителем является микоплазма.

О микоплазменной пневмонии

Микоплазменная пневмония — это не новое явление, сообщил Онищенко. При этом он отметил, что за последние 20 лет оно чаще стало «проявляться».

«Сезонность в этом тоже присутствует, как в любой респираторной инфекции. Это связано с дискомфортом, который возникает, когда мы из теплого времени переходим в более холодное, тем более в этом году, когда этот процесс идет, я бы так сказал, не эволюционно, а рывками — было жарко и вдруг резко похолодало. Это тоже играет свою роль», — пояснил эксперт.

По его мнению, проблему усилило то, что к «очень пестрому и очень широкому диапазону инфекций, который обуславливает сезонный подъем (вирусы и микробы, гриппы, парагриппы)», добавилась еще и коронавирусная инфекция. Онищенко отметил, что в этом году у COVID-19 было два пика — в мае и августе.

«Это тоже, безусловно, создает предпосылки для того, чтобы в том числе [возникали] пневмонии как вторичное проявление. И этот комплекс факторов — расширившийся пейзаж [инфекций], плюс климатические факторы, плюс наша национальная забава не думать и ничего не делать в защиту собственного здоровья, — тоже, как говорится, работает», — сказал собеседник RTVI.

Доктор медицинских наук Николай Малышев заявил RTVI, что микоплазма как возбудитель инфекции хорошо известна, ее изучают уже несколько десятков лет. Она может поражать не только легкие, но и сердце, и другие органы, отметил он.

«Чем она интересна — тем, что это, можно сказать, пограничная инфекция между бактериальной и вирусной. Но по сути она бактериальная и лечится антибиотиками. Главное — не запускать ее, поскольку она может постепенно начинаться и постепенно-постепенно разгорается», — пояснил врач.

Есть ли угроза микоплазменной эпидемии

По мнению Онищенко, сейчас не стоит тему всплеска заболеваемости «переводить в алармистскую плоскость», несмотря на то, что микоплазменных эпидемий в России еще не было.

«Периодически бывают годы, когда появляется достаточно значимое число такого рода пневмоний. Сказать, что у нас есть какие-то основания для сверхмер — что-то там закрывать, карантинировать и так далее, нельзя», — сообщил Онищенко.

Кроме того, нужно посмотреть, сколько пневмоний за этот же период было в прошлые годы, в том числе у пожилых людей со слабым иммунитетом, подчеркнул эксперт.

«Не случайно мы в последнее время стали часто говорить о том, что нужно прививать грипп параллельно с пневмококковой пневмонией. Пневмококк — это не микоплазменная пневмония, но тоже стоящая в этом ряду. Эту рекомендацию мы даем пожилым людям, потому что если пожилой человек, условно говоря, переболеет даже самой щадящей формой гриппа или другого ОРЗ, у него может возникнуть пневмококковая, микоплазменная пневмония», — отметил собеседник RTVI.

Что делать, чтобы не заболеть

Сейчас главное следить за своим здоровьем, сообщил Онищенко, то есть «одеваться по сезону, питаться нормально, отдыхать», не забывать о витаминах, высыпаться и обращаться к врачу. Также он призвал заботиться о пожилых родственниках.

«Если в семье, допустим, есть школьники и дедушка с бабушкой, то вероятность того, что наши детки принесут нам наряду с хорошими или не очень отметками в дневнике еще и какую-нибудь “респираторку”, очень высока. Это тоже играет свою роль. Так что не паникуем, живем спокойно и присматриваем за собой, за своими детьми и за своими пожилыми родителями», — посоветовал Онищенко.

По словам Малышева, возбудитель микоплазменной пневмонии передается воздушно-капельным путем, а случаи заболевания встречаются в течение всего года, в основном в осенне-зимний период. Он отметил, что респираторные инфекции — это заболевания, которые встречаются чаще всего, в Москве ими ежегодно болеют «несколько миллионов людей», а значит, возможность заражения ими «значительно больше», поэтому лучше избегать мест массовых скоплений граждан.

Малышев подчеркнул, что для того, чтобы избежать заражения, следует «кардинально соблюдать санэпидправила», а при появлении признаков заболевания вместо самодиагностики необходимо обращаться к специалисту.

«Знаете, сколько всего инфекционных заболеваний? Больше полутора тысяч. То есть это врач и только врач должен определять тип инфекции и обязательно нужна лабораторная диагностика», — сказал он.

О вспышке заболеваемости

Как ранее сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, в Ленинградской, Свердловской, Псковской, Вологодской, Омской и Томской областях, Алтайском крае, Удмуртии, Коми, на Камчатке и других регионах выросла заболеваемость внебольничными пневмониями, чаще всего инфекционного происхождения. Речь идет минимум о 16 регионах, болеют как взрослые, так и дети.

В большинстве случаев возбудителем является микоплазма (бактерия-паразит, которая может бессимптомно находиться в организме до тех пор, пока иммунитет не ослабнет, и способная поражать разные участки тела).

В Роспотребнадзоре, как уточняет газета, призвали соблюдать дезинфекционный режим, не мерзнуть, проветривать и обеззараживать воздух, соблюдать правила личной гигиены, а также своевременно вакцинироваться.