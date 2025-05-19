На общем собрании членов Российской академии художеств (РАХ) был избран новый президент, им стал внук ныне покойного скульптора Зураба Церетели — Василий Церетели, который сейчас занимает должность вице-президента и исполняет обязанности главы академии, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РАХ.

«Президентом избран Василий Зурабович», — заявила представительница пресс-службы. Согласно установленной процедуре, теперь кандидатуру Церетели должно утвердить правительство России.

С 1997 года президентом РАХ был скульптор Зураб Церетели. Когда 22 апреля 2025 года он скончался, президиум академии назначил исполняющим обязанности президента с 29 апреля его внука Василия.

Василий Церетели — российский художник и арт-менеджер, исполнительный директор Московского музея современного искусства (ММОМА), член Московского союза художников, Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов, ИКОМ и CIMAM. Получил степень бакалавра изобразительных искусств в Университете дизайна Parson School of Design и Высшей школе визуального искусства.

Российская академия художеств (РАХ) — ведущая государственная научно-искусствоведческая и художественная организация в России, объединяющая профессиональных художников, искусствоведов, педагогов и специалистов в области изобразительного искусства. Она была основана в 1757 году и является одной из старейших художественных академий в мире.

В 1991 году после реорганизации РАХ превратилась в самостоятельную структуру, объединив ведущие учреждения в области изобразительного искусства, включая Московский музей современного искусства (ММОМА), Галерею искусств Зураба Церетели, Российскую академию живописи, ваяния и зодчества.