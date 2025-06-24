Россиянка умерла на отдыхе в Турции из-за сердечного приступа, пишут Shot и Ural Mash. Незадолго до этого ее муж упал с балкона третьего этажа, его госпитализировали — в настоящее время он находится в коме и подключен к ИВЛ в турецкой больнице.

Семейная пара прилетела на турецкий курорт Тюрклер в Аланье из города Верхняя Салда Свердловской области. 16 июня они заселились в отель, а утром следующего дня произошла трагедия. Один из членов семьи сообщил URA.RU, что 39-летняя женщина спала в номере, когда ее разбудили сотрудники гостиницы и сказали, что ее 47-летний муж выпал с балкона.

«Ей стало плохо, ее сразу увезли в больницу. А к вечеру она умерла, врачи сказали — инфаркт», — объяснил собеседник агентства.

Что именно произошло с мужчиной — никто не знает. Он выпал с балкона третьего этажа, пролетев 15 метров. После падения его со множественными травмами доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в коме в турецкой больнице. У него переломы шейных позвонков, ребер, раздроблены лицевые кости.

Ural Mash пишет, что страховая компания отказалась платить за лечение россиянина. По подсчетам местных медиков, его лечение обойдется в $11 тыс., еще $1,2 тыс. стоят сутки пребывания в стационаре. Родным мужчины уже пришел счет в 1 млн рублей, и каждый день сумма увеличивается на 100 тыс., отмечает Ural Mash.

Как пишет телеграм-канал, жители Верхней Салды собрали деньги, чтобы перевезти тело умершей женщины домой. Также члены семьи организовали сбор средств, чтобы помочь мужчине. Сестра туриста Екатерина пояснила:

«Страховая отказывает в оказании услуг по страховому случаю. Счет в размере 10670 долларов, который предоставила больница, на данный момент является неподъемным для семьи Дмитрия. Родители пенсионеры. Больница сообщила, что за каждые сутки его пребывания еще 1250 долларов».

Проверку по факту падения туриста проводит местная жандармерия, ее сотрудники отсматривают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Осенью 2024 года во время отдыха в Аланье умер 55-летний российский турист Сергей Перепелица. Мужчине стало плохо, когда он загорал на шезлонге у моря. Персонал отеля вызвал скорую, и медики пытались спасти россиянина, но он скончался по пути в больницу.