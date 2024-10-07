55-летний гражданин России Сергей Перепелица скончался на курорте Аланья в Турции, сообщает Gerçek Alanya.

Мужчина, по данным издания, почувствовал себя плохо, когда загорал на шезлонге у моря. Прибывшая бригада скорой помощи доставила туриста в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Тело россиянина было отправлено в морг Института судебной медицины Анталии на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

В конце июня 38-летняя гражданка России погибла на юге Турции в результате ДТП с участием двух автобусов и легковой машины.

22 июля возле турецкого города Милас насмерть разбилась российская мотоциклистка и блогер Татьяна Озолина, известная как «МотоТаня».