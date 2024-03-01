У России практически не осталось контрактов с миротворческими и политическими миссиями Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает РБК со ссылкой на источники в вертолетной индустрии и авиационной сфере. В первом квартале 2024 года будут закрыты последние контракты.

Сейчас, по словам источников, на обслуживании миссий ООН работает «статистически мало значимое» количество российской авиатехники, поскольку «почти все российские вертолеты ушли с рынка ООН».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию об уходе российских операторов с обслуживания миссий ООН. По ее словам, сейчас они дорабатывают по старым контрактам, после закрытия которых покинут рынок авиаперевозок для структур Организации Объединенных Наций.

«Проблема непродления контрактов на предоставление российскими компаниями авиатехники для нужд ООН носит системный характер», — признала Захарова.

Она пояснила, что это связано с позицией Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), которая закрепила за Россией статус страны, вызывающей «серьезную обеспокоенность в сфере безопасности полетов» (Significant Safety Concern, SSC).

«Секретариат ООН, основываясь исключительно на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах всемирной Организации», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, сейчас российский Минтранс, Росавиация и ИКАО прорабатывают возможность корректировки статуса SSC, которая конкретизирует, что «обеспокоенность» касается только воздушных судов с двойной регистрацией.

«Исходим из того, что реализация данной инициативы позволит возобновить участие российских компаний в деятельности ООН. Речь идет об использовании авиационной техники отечественного производства, которая никогда не числилась в иностранных реестрах», — пояснила Захарова.

SSC — это статус «красного флажка», который ИКАО использует для обозначения серьезных проблем с авиационной безопасностью. Россия получила его осенью 2022 года за нарушение 18-й статьи Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, которая запрещает двойную регистрацию воздушных судов.

Эта статья предусматривает для самолетов возможность регистрации только в одном государстве. Отечественные авиакомпании из-за санкций, введенных после начала военной операции на Украине, вынуждены были перерегистрировать свои лайнеры в российской юрисдикции, но не смогли аннулировать прежнюю регистрацию за границей из-за отказа лизингодателей. В результате оказалось, что воздушные суда зарегистрированы в двух юрисдикциях.

Представитель ИКАО Энтони Филбин тогда пояснял, что SSC является средством «коллективного информирования» стран и международных организаций об уровне авиационной безопасности той или иной страны, но никоим образом не влечет за собой наказаний и не является угрозой получающим «красный флажок» государствам. Помимо России, такую «метку» также имеет Бутан.

Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что ICAO теряет возможность обеспечивать безопасность гражданской авиации. Глава Росавиации Александр Нерадько в январе 2023 года утверждал, что на самолетах Airbus и Boeing российских авиакомпаний «спокойно можно летать» еще семь лет, если поддерживать их летную годность.

В апреле 2023 года The Wall Street Journal (WSJ) писала, что техническое обслуживание более 200 российских самолетов иностранного производства могло быть проведено без доступа к новым запчастям, программному обеспечению и мануалам по устранению неполадок, что вызывает опасения в безопасности полетов.