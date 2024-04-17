Украинские власти сообщили о трех ракетных ударах по Чернигову утром 17 апреля. Под обстрел попал объект социальной инфраструктуры, есть погибшие и раненые, заявили глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус и исполняющий обязанности мэра города Александр Ломако. Подробности — в материале RTVI.

По словам главы Черниговской ОВА, удар был нанесен «почти по центру» Чернигова. Под обстрел попали объекты гражданской и социальной инфраструктуры, заявил и.о. мэра. Замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил об 11 погибших и более 50 пострадавших.

Число жертв может возрасти, заявил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО», — написал он.

Бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов предположил, что ракеты поразили объект энергетической инфраструктуры в Чернигове, поскольку в местных пабликах после этого начали писать об отсутствии света. По словам и.о. мэра города, свет и газ в районе удара отключили, «чтобы не было еще больших разрушений», передает «РБК-Украина».

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что под обстрел попал отель вблизи центра Чернигова, где квартировали военные. В результате «много погибших и еще больше раненых», пишет он.

«Насколько мне известно, в этом месте в городе располагается сразу несколько военных объектов», — написал в своем телеграм-канал репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Как пишет военкор Юрий Котенок, удар был нанесен по черниговской гостинице «Профсоюзная» на улице Шевченко, «превращенной в один из пунктов дислокации ВСУ на этом направлении».

«По некоторым данным, в тот момент в отеле проходило совещание руководства оперативного командования “Север” ВСУ с участием командующего группировкой войск на этой направлении генерал-лейтенанта Дмитрия Красильникова», — сообщил Котенок.

Российский военный блогер Сергей Колясников допустил, что удары по Чернигову были нанесены в ответ на предполагаемую атаку ВСУ на аэродром в Джанкое, где утром 17 апреля произошли взрывы и пожар.

Обстрелы других регионов Украины

Утром в среду воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Одесскую, Николаевскую, Винницкую и Днепропетровскую.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об атаках на инфраструктуру региона, но подробностей не привел. По его словам, информация о пострадавших не поступала. Украинские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» написал о ракетных ударах по объектам в районах городов Нежин (Черниговская область), Южный (Одесская область) и Кривой Рог (Днепропетровская область).

Российский военный блогер Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что в Южном был нанесен удар по портовой инфраструктуре, «с большой детонацией и выбросом пламени». По его словам, дороги в сторону порта и набережной оцеплены, туда пропускают только скорые.

В Кривом Роге отмечаются перебои с электричеством, добавил Лебедев. Он также отметил, что сирен воздушной тревоги в городе не было.

Минобороны России не комментировало обстрелы украинских городов. Ведомство неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что атакам подвергаются объекты военной инфраструктуры, места скопления военнослужащих и представителей военного руководства.