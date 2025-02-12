Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар по украинским предприятиям, где производят БПЛА и FPV-дроны, сообщает российское Минобороны.

«Сегодня утром [12 февраля] Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны уточнили, что цели удара достигнуты — все спланированные объекты поражены.

Помимо этого удары авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии были нанесены по инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139-ти районах.

Накануне Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим работу ВПК страны, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА.

Всего с начала военной операции на Украине ВС России уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, более 43 тыс. дронов, 592 зенитных ракетных комплекса, более 21 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1,5 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 21,5 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 31,4 тыс. единицы специальной военной автомобильной техники, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Удар по Киеву

Утром 12 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил об ударе баллистическими ракетами по Киеву, в результате которого начались пожары в офисном здании Оболонского района, двухэтажном складском помещении Голосеевского района и на крышах жилых домов в Соломенском и Святошинском районах Киева.

Кроме того, по данным «Страны», некоторые районы Киева остались без электричества. По данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала также в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях Украины.