Агентство РИА Новости опубликовало кадры разборки крылатой дальнобойной ракеты англо-французского производства Storm Shadow, которые используют ВСУ. Агентство отмечает, что российские специалисты впервые показали внутреннее устройство таких ракет.

«По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности», — говорится в сообщении.

Следов поражения Storm Shadow средствами ПВО «не наблюдается», добавляет РИА Новости.

Разборкой элементов ракеты занимаются «эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ», говорится в заметке.

Человек в балаклаве показал на видео головной обтекатель, который ракета сбрасывает при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную заглушку, где устанавливается взрыватель

По словам собеседника агентства, российские специалисты прорабатывают технологии обезвреживания крылатых ракет, поскольку «порой при работе ПВО ракета не уничтожается, а падает на землю и боевые части остаются».

Полученные при разборе ракеты данные передают другим подразделениям, в том числе для совершенствования работы ПВО, а также в учебные центры для подготовки специалистов по обезвреживанию такого вида боеприпасов.

«Очень сложная цель»

Storm Shadow/SCALP — ракета большой дальности класса «воздух-земля», способная преодолевать расстояние свыше 250 км. Великобритания передала Украине Storm Shadow в мае 2023 года. По словам источников CNN, украинские власти якобы заверили Лондон, что будут использовать эти ракеты только «на суверенной территории Украины», а не для ударов по России. Британия считает Крым украинским.

В Кремле заявили, что Россия «весьма негативно» относится к поставкам Украине ракет дальнего действия, и предупредили об «адекватном ответе» российских военных на эти действия. МИД назвал передачу Storm Shadow Украине «очередным крайне враждебным шагом Лондона», который ведет к эскалации конфликта.

13 мая 2023 года власти ЛНР сообщили об ударе по Луганску двумя ракетами Storm Shadow. Спустя два дня Минобороны России впервые отчиталось о перехвате ракет этого типа и впоследствии не раз сообщало о сбитых Storm Shadow.

На момент написания материала англо-французские ракеты в последний раз фигурировали в сводке Минобороны от 24 марта: тогда ведомство сообщило об 11 сбитых Storm Shadow.

В июле прошлого года сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал, что бойцам добровольческого отряда БАРС-11 и командованию подразделения «Царские волки» удалось вывезти на российские позиции ракету Storm Shadow, которая упала в «серой зоне» на Ореховском участке запорожского направления.

По словам Рогозина, ракету передали на «одно из ведущих ракетных предприятий России», где ее разобрали и изучили. Бойцы, захватившие боеприпас, представлены к госнаградам, сообщил сенатор в эфире «Соловьев LIVE».

В январе 2024 года оператор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» с позывным «Стаф» в разговоре с военкором РИА Новости Андреем Коцем назвал ракету Storm Shadow «очень сложной целью».

«Сталкиваемся с ними нечасто, очень сложная цель. Засечка на экране радара появляется буквально в последний момент, времени на реагирование остается совсем немного. Впрочем, мы придумали ряд хитростей, которые позволяют бороться с такими целями эффективно», — отметил военнослужащий.

В статье Коца отмечается, что Storm Shadow идут к цели на предельно малых высотах, недосягаемых для дальнобойных ЗРК, и перехватить их можно «только на последнем участке траектории, когда она набирает высоту перед атакой».