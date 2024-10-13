Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Михайловка в ДНР, сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в отчете ведомства.

В ДНР находится нескольких населенных пунктов с названием Михайловка. О каком именно идет речь, Минобороны не уточняет.

РИА Новости пишет, что село Михайловка, которое перешло под контроль российской армии, находится на Селидовском направлении, в 2 км к востоку от города Селидово. Как отмечает агентство, теперь российские войска смогут «выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» утверждает, что на восточной окраине Селидово на территории шахты имени Д. С. Коротченко расположены Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Соседнее село Михайловка перешло под контроль ВС РФ, что означает скорый штурм территории шахты с целью выбить противника с выгодной позиции, возвышающейся над городом», — пишет канал.

Минобороны регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в зоне боевых действий. В частности, 14 сентября российская армия взяла под контроль село Желанное Первое. 5 октября российские силы взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе.

Также в октябре под контроль российской армии перешли населенные пункты Гродовка к востоку от Покровска, Золотая Нива к западу от Угледара, Островское и Зоряное к востоку от города Курахово.