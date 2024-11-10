Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Волченка в ДНР, сообщает Минобороны России. Населенный пункт расположен в Покровском районе.

По переписи 2001 года в Волченке проживали 243 человека. Село находится рядом с населенным пунктом Кураховка, который ранее также перешел под контроль российской армии.

Бойцы «Центра» также отразили десять контратак ВСУ и нанесли поражения формированиями шести украинских бригад в районах Миролюбовки, Новотроицкого, Новоселидовки, Красноармейска, Дзержинска, Щербиновки, Шевченко и Димитрова, сказано в заявлении Минобороны.

Всего на участке фронта, за который ответственна группировка войск «Центр», ВСУ потеряли до 460 военных, три автомобиля, танк, машину разминирования, бронетранспортер, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», противотанковую пушку «Рапира» и др.

Ведомство отмечает, что российские военные также уничтожили цех по производству дронов.

Минобороны регулярно отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов, расположенных в ДНР. В ноябре российская армия заняла такие населенные пункты, как Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка, Измайловка, Вишневое, Антоновка и Кременная Балка.

Главком ВСУ Александр Сырский на этом фоне 9 ноября отчитался об обострении ситуации для украинских войск. По его словам, российская армия «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».