Российские войска установили контроль над ценным месторождением лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Как пишет The New York Times (NYT), этот актив мог бы помочь Украине поддержать новое экономическое соглашение с США.

По информации NYT, переход месторождения лития произошел в ходе летнего наступления российской армии, которая продолжает продвигаться на востоке Украины. Согласно геолокационным данным с поля боя, россияне вошли на территорию месторождения в последние дни.

Хотя площадь участка невелика — около 40,4 га, — он считается одним из наиболее перспективных по содержанию лития, необходимого для передовых технологий, в том числе производства электрических батарей. США ранее признали литий стратегическим ресурсом и подписали с Украиной соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов страны.

Теперь, по словам Михаила Жернова — главы Critical Metals Corp, которая ранее владела лицензией на Шевченковское месторождение, — под угрозой оказалась сама суть партнерства:

«Если российские войска пойдут дальше, захватывая все больше и больше территорий, они будут контролировать все больше и больше месторождений полезных ископаемых».

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, подписавшая соглашение с США, отказалась от комментариев. Месторождение Шевченко стало первым, утраченным Украиной после заключения сделки.

Американо-украинская сделка предусматривает создание совместного фонда для привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль. Белый дом надеется за счет украинского сырья сократить зависимость от китайских поставок. Однако Вашингтон отказался согласовывать сделку по добыче полезных ископаемых с дополнительной военной поддержкой, несмотря на просьбы Киева.

Украинское правительство по-прежнему стремится доказать администрации президента США Дональда Трампа, что сделка может принести результаты. В частности, на прошлой неделе Киев одобрил первые шаги по открытию крупного государственного месторождения лития для частных инвестиций. Предполагается, что оно станет пилотным в рамках двустороннего соглашения.

По словам Жернова, несколько инвесторов уже проявили интерес к участку, в том числе Critical Metals Corp, которая, несмотря на потерю месторождения Шевченко, по-прежнему стремится принять участие в американо-украинском партнерстве по добыче полезных ископаемых.

В то же время аналитики указывают на многочисленные барьеры — устаревшие геологические данные, бюрократические сложности и продолжающееся продвижение России на поле боя. По данным Института изучения войны, Москва уже контролирует примерно пятую часть украинской территории и многие месторождения титана, марганца и угля.

Как ранее заявлял представитель российской администрации в Донецке Владимир Ежиков, интерес к разработке месторождения Шевченко проявляет госкорпорация «Росатом»: «Мы понимаем, что это месторождение является очень важным элементом будущей экономики и обладает огромным потенциалом. Это месторождение обязательно найдет владельца лицензии. Безусловно, будут инвестиции и добыча лития».