США и Украина подписали соглашение, согласно которому стороны будут совместно добывать полезные ископаемые на украинской территории. Об этом сообщил американский Минфин. В рамках этой же сделки создается инвестиционный фонд для восстановления Украины.

«30 апреля Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о создании Американо-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции», — говорится в заявлении Минфина США. В сообщении ведомства говорится, что создание инвестиционного фонда — это «знак признания значительной финансовой и материальной поддержки, которую народ Соединенных Штатов оказал обороне Украины» после начала боевых действий в стране. В рамках сделки речь идет об «историческом экономическом партнерстве», которое призвано гарантировать, что «общие активы, таланты и возможности могут ускорить экономическое восстановление Украины». Подписи под документом поставили министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко. «Это соглашение дает ясный сигнал России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого — свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», — заявил Бессент. Как уточняет Минфин, стороны будут работать над «окончательным утверждением того, как программа будет управляться, и развивать это важное партнерство».

США в рамках сделки получат «гораздо больше, чем $350 млрд», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения. Он отметил, что такую сумму его предшественник Джо Байден направил Украине «наличными и военной техникой».

По словам Трампа, соглашение обеспечивает безопасность американских инвестиций и позволяет приступить к добыче полезных ископаемых на территории Украины.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для них [Украины], потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — заявил глава государства.

Накануне Financial Times (FT) со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщила, что в последний момент между сторонами возникли разногласия. По словам собеседников FT, американская сторона настаивала на том, что одновременно с рамочным соглашением Свириденко должна подписать также договоры с конкретными условиями создания фонда и его наполнения. Киев был не готов подписывать весь пакет документов сразу, поскольку для этого Верховная рада должна ратифицировать основное соглашение.

Позднее Бессент заявил, что заминка возникла из-за того, что украинская сторона на поздней стадии согласования предложила внести правки в текст соглашения.

Изначально подписание соглашения должно было состояться 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако в тот день произошла перепалка украинского лидера с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а подписание ресурсной сделки было сорвано. Кроме того, Вашингтон приостановил военную помощь Киеву, возобновив ее через несколько дней. Позже Зеленский направил Трампу письмо с извинениями за инцидент.

Детали соглашения

Соглашение между Киевом и Вашингтоном предусматривает создание специального фонда, который будет распоряжаться доходами от использования определенных видов природных ресурсов, инфраструктурных объектов и некоторых других украинских активов.

США получают преференции при заключении новых договоров о разработке природных ресурсов Украины. В то же время документ не дает Вашингтону автоматического права на долю доходов от украинских полезных ископаемых или уже существующей инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Минэкономики страны Юлия Свириденко рассказали подробности сделки. Как утверждается, соглашение о недрах будет «абсолютно партнерским»: инвестиционный фонд будет включать доли управления и наполнения по принципу «50/50», что означает равное участие Киева и Вашингтона. Украина и США будут управлять фондом совместно, ни у одной из сторон не будет решающего голоса. Взносы будут денежными и только за счет новых лицензий по проектам в сфере критических материалов, нефти и газа. При этом для Вашингтона предусмотрена возможность засчитывать в качестве взноса новую военную помощь Киеву. Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни на Украине. «Украина только вносит вклад с новых лицензий, с новой ренты на полезные ископаемые. Это будет наш вклад. 50% мы будем давать в этот фонд деньгами», — рассказал Шмыгаль. Киев сохраняет за собой контроль над всеми украинскими ресурсами, недрами и инфраструктурой. Сделка не предусматривает изменений в процессах приватизации или управления государственными компаниями, нефтедобывающая «Укрнафта» и оператор АЭС «Энергоатом» остаются в собственности государства. «Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности», — написала Свириденко.

Кроме того, в соглашение заложены нулевые пошлины для США и Украины. Документ не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Киева перед Вашингтоном.

«Никакие долги, никакая помощь, которая предоставлялась Украине для подписания этого соглашения, не является предметом этого соглашения. Это также важное наше достижение в переговорах с партнерами», — подчеркнул Шмыгаль.

Указанный в соглашении срок инвестиций фонда в развитие Украины — десять лет. Речь идет как о капитальных инвестициях, так и о покупке украинской продукции по принципу take or pay. По словам Свириденко, в этот период доходы фонда будут инвестированы исключительно в новые проекты или реконструкцию страны. «Эти условия будут обсуждаться дополнительно», — уточнила она.

Вашингтон поможет Киеву привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний в Соединенных Штатах, ЕС и других странах. По словам Бессента, страны и лица, финансировавшие или снабжавшие «российскую военную машину», не смогут «получать выгоду от восстановления Украины».

Среди прочего подчеркивается, что сделка не противоречит стремлению Киева стать членом Евросоюза.

Гарантии безопасности для Украины соглашением не предусмотрены, пишет Reuters.

История «проблемной» сделки

В одной из ранних версий соглашения доход от украинских ископаемых рассматривался в том числе как компенсация для США за уже оказанную военную помощь. В итоговом документе военная помощь, оказанная Вашингтоном Киеву до заключения сделки, не рассматривается как взнос американской стороны. В то же время средства, которые США выделят после подписания соглашения, будут считаться их инвестициями.

По данным СМИ, изначально предполагалось, что США заберут 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости «всех новых лицензий, выданных третьим лицам», для будущей монетизации ресурсов. В раннем проекте соглашения также говорилось, что по всем будущим лицензиям Вашингтон будет иметь «преимущественное право на покупку экспортируемых полезных ископаемых». Таким образом США получили бы практически полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины. Газета Telegraph сравнила условия договора с «бессрочной экономической колонизацией» страны.

Позже Белый дом ужесточил свои условия: США захотели закрепить за собой 100% собственности фонда, а Украина должна была внести две трети его стоимости за счет будущих доходов от добычи. Еще одна треть засчитывалась как уже оказанная Вашингтоном военная помощь. Такое предложение СМИ оценили как кабальное.

В конце марта, после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме, американская сторона передала Киеву новый проект сделки. Обновленная версия соглашения должна была распространяться на все природные ресурсы на всей территории Украины, включая нефть и газ. Украинские чиновники в разговоре с FT называли этот проект «несправедливым» и «грабежом». Киев попросил внести изменения в соглашение.

В середине апреля Bloomberg сообщил, что США смягчили условия сделки, значительно снизив оценку оказанной Киеву помощи, которую Украина должна вернуть Соединенным Штатам за счет ресурсов. По данным агентства, если изначально речь шла о сумме в $300 млрд, то в результате переговоров этот показатель снизился до $100 млрд.