Новый проект соглашения Киева и Вашингтона по недрам включает в себя все украинские полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Соответствующий документ ему якобы предоставили чиновники.

«По моей информации, именно эти 58 страниц, которые я читал весь вечер, датированы 23 марта и якобы были отправлены нам американской стороной. Как новый проект соглашения по ископаемым. Дальше его судьба неизвестна», — написал Железняк в своем телеграм-канале.

Депутат привел некоторые положения документа:

управление инвестиционным фондом предлагают возложить на пять человек, трое из которых будут представлены от США с полным правом вето;

добывать планируют все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть, газ, «новые и существующие»;

добычей будут заниматься государственные и частные компании;

полученные деньги будут конвертироваться в валюту;

соглашение действует бессрочно;

изменения или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона.

Среди прочего, Железняк отметил, что в предоставленном проекте соглашения ничего не сказано о гарантиях безопасности, нет «даже намека». Предполагается, что деньги фонда будут выводиться за границу.

«Если вдруг с нашей [украинской] стороны что-то не дошло — доплачиваем. Вклад США — уже оказанная нам помощь с 2022 [года]. И они могут по своему решению получать прибыль. А получают они «роялти» из Фонда первые (а потом Украина) +4%», — написал депутат.

Железняк добавил, что в проекте соглашения «еще очень много юридического текста и он весь такой». Однако это не финальный вариант документа. По мнению депутата, он «может и должен быть изменен».

«Я надеюсь, украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это прям ужас. <…> Я не представляю как это может быть ратифицировано парламентом», — заключил Железняк.

Новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил политолог Дмитрий Журавлев.

По его словам, благодаря этой сделке Киев частично сможет расплатиться с военными долгами, чего требует Вашингтон. «По их логике чем больше ресурсов удастся получить, тем быстрее вернутся и деньги. Но для Украины это банкротство», — считает политолог.

Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Тогда между украинским главой и американским лидером Дональдом Трампом произошла перепалка, в результате которой Зеленского попросили удалиться из Белого дома и подписание соглашения было отложено.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом, однако извинений, на которых настаивает Вашингтон, так и не принес. На следующий день Трамп отметил в обращении перед палатой представителей и сенатом, что получил «важное письмо» от украинского президента.

7 марта советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме. 10 марта специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что Зеленский направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times (FT) со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских атомных электростанций.

24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах. По словам американского лидера, соответствующее соглашение будет подписано «в ближайшее время».