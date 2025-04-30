Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых с США в течение суток. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с обсуждением вопроса.

По его словам, работа над предварительным вариантом соглашения, который включает учреждение совместного фонда с целью управления украинскими инвестиционными проектами, завершена, и документ может быть подписан «уже в среду».

«Соглашение будет подписано в ближайшее время, надеемся, в течение 24 часов. Далее будет подписано два технических, исполнительных соглашения о создании Фонда, его финансировании и пополнении», — цитирует Bloomberg украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, для подписания соглашения в Вашингтон направилась министр экономики Украины Юлия Свириденко. Шмыгаль добавил, что украинско-американское соглашение о недрах будет заключено на партнерских условиях с 50-процентными долями управления и наполнения в инвестиционном фонде.

Премьер Украины уточнил, что она сохранит контроль над ресурсами и инфраструктурой, а фонд обязуется на протяжении 10 лет вкладываться в ее развитие — как в формате капитальных инвестиций, так и в виде приобретения украинской продукции. В документе также оговариваются нулевые пошлины для торговли между странами.

При этом Bloomberg со ссылкой на своего собеседника, знакомого с ходом обсуждений, утверждает, что американское Казначейство требует закрепить технические аспекты сделки одновременно с подписанием основного соглашения. В нем, по словам источника, описаны механизмы, дающие возможность отследить выделенные финансы в соответствии с передовой международной практикой в этом вопросе.

По словам представителя Казначейства, США «привержены скорейшему заключению жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира на Украине».

Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что заключение сделки о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном может сорваться в последний момент. По словам одного из них, причиной срыва соглашения может стать желание украинской стороны пересмотреть ранее согласованные условия.

Другой собеседник издания заявил, что проблема возникла во время полета Свириденко в Вашингтон, когда команда министра финансов США Скотта Бессента заявила, что украинский министр должна «быть готовой подписать все соглашения или вернуться домой».