Администрация президента США Дональда Трампа втрое снизила сумму, в которую оценивает американскую помощь Украине с начала конфликта — с $300 млрд до $100 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вероятное смягчение оценки произошло после раунда переговоров в Вашингтоне на второй неделе апреля, уточняет агентство. Теперь сумма ближе к той, которую называют в Киеве — более $90 млрд. Сам Трамп в разных публичных выступлениях оценивал американскую помощь то в $350 млрд, то $500 млрд.

В Белом доме и Минфине США не ответили на запрос Bloomberg, в правительстве Украины от комментариев отказались.

Возврат Вашингтону суммы, затраченной на помощь Киеву при президенте Джо Байдене, предусмотрен сделкой, которую Трамп пытается заключить с украинским президентом Владимиром Зеленским по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg News, что эта сделка может быть заключена уже на этой неделе.

Прошлые планы подписать сделку были сорваны после перепалки между Трампом, его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. После этого США на короткое время в марте приостанавливали военную помощь Украине и обмен разведданными с ее армией.