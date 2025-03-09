Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Украина может «не выжить» и в случае возобновления американской помощи. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский «отбирал» деньги у предыдущей администрации Белого дома так же легко, как взрослый «отнимает конфету у ребенка».

«Зеленскому удалось сделать это [получить деньги от США]. Это было все равно, что отнять конфету у ребенка. Он умный парень. И он крутой парень. Он получил деньги от США. При Байдене это было как получить конфету у ребенка. Это было так просто. <…> И я просто не думаю, что он благодарен. По-моему, мы ему дали 350 млрд долларов, Европа дала 100 млрд долларов», — заявил Трамп.

По его мнению, предыдущий глава Белого дома Джозеф Байден не должен был выделять Украине столько средств, а тратить столько же, сколько Европа.

Он вновь отметил, что при нем конфликт Киева и Москвы не начался бы. При этом американский лидер допустил, что Украина даже в случае возобновления поддержки США «может не выжить».

«Она может не выжить в любом случае, но, знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе. <…> Никто никогда не был жестче по отношению к России, чем я. Никто. И они знают это. В то же время у меня хорошие отношения с Путиным, Ким Чен Ыном, Си Цзиньпином», — уточнил Трамп.

На вопрос, ждет ли он, что Зеленский подпишет с ним соглашение о редкоземельных ископаемых, политик ответил: «Да, я так думаю».

Также американский лидер заявил, что ядерное оружие является «большей угрозой», отметив при этом: «Я хотел бы сократить расходы на военную сферу, но не сейчас».

«Когда я слушаю этих помешанных на климате, которые говорят, что уровень океана поднимется на одну восьмую дюйма в ближайшие 300 лет, никто не говорит о ядерном оружии или о чем-то подобном. Прямо сейчас они говорят о долговременной опасности климата, но не говорят об опасностях ядерного оружия, которое может произойти завтра», — сказал глава государства.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп в приватных беседах дал понять своим сотрудникам, что для возобновления американской помощи Зеленскому будет недостаточно заключить с ним сделку о полезных ископаемых.

Например, американский лидер захотел увидеть «изменение отношения» Зеленского к мирным переговорам, включая «готовность пойти на уступки, такие как передача территории России», а также готовность уйти в отставку, утверждают собеседники телеканала.

Вечером 7 марта Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтону сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией, у которой на руках «все карты». Если Киев не хочет мира, США могут оставить Украину, добавил он. По его словам, дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам. Говоря о гарантиях безопасности для Украины, глава государства сказал: «Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу закончить войну».