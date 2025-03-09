Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными с Украиной, передает NBC со ссылкой на представителя администрации Белого дома и еще одного американского чиновника.

Помимо сделки о редкоземельных металлах, Трамп хочет увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России», утверждают собеседники телеканала.

Кроме того, по их словам, Трамп рассчитывает, что Зеленский «сделает некоторые шаги в сторону президентских выборов на Украине и, возможно, в сторону ухода с поста».

«В ходе встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы с нетерпением ждем новых позитивных шагов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз, когда его спросили о требованиях Трампа к Киеву.

Согласно данным Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, в 2025 году там погибло больше людей, чем за аналогичный период в начале 2024 года. Однако в Белом доме заявили, что пока не располагают никакими данными о том, что прекращение обмена разведданными с Киевом «оказало прямое влияние на российские атаки», поскольку они, «вероятно, были спланированы до этого».

Республиканцы в Конгрессе оказывают давление на Белый дом, требуя возобновить и помощь, так и разведывательное сотрудничество. Оба источника NBC предположили, что поставки оружия и обмен разведданными с Украиной могут возобновиться уже на следующей неделе — особенно после того, как Зеленский заявил, что «готов сесть за стол переговоров как можно скорее».

Чиновники заявили, что США по-прежнему делятся с Украиной «оборонными разведданными» — то есть информацией, которая помогает ВСУ в самообороне, — но не предоставляют информацию о целях с российской стороны, включая координаты для наведения орудий.

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс заявил RTVI, что в подходе к украинскому конфликту Трамп солидарен с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп рассчитывает начать эпоху, в которой «не будет никаких союзов, только взаимовыгодные деловые отношения, сделки, а не конфликты».