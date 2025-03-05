Президенту США Дональду Трампу не нужны рычаги давления на российского лидера Владимира Путина, поскольку они солидарны в том, что касается конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с RTVI высказал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

«Если Трамп и Путин собираются встретиться для завершения конфликта на Украине, нет необходимости продолжать оказывать военную помощь Киеву. Возможно, Трамп выделит больше оружия, если российское наступление продолжится. Не знаю, считает ли Трамп, что ему нужны какие-либо рычаги давления на Путина, поскольку Трамп, похоже, согласен с точкой зрения Путина на конфликт», — предположил эксперт.

По словам Робертса,» следует помнить, что это уже не тот Вашингтон, что был прежде».

«Трамп хочет эпохи, в которой не будет никаких союзов, только взаимовыгодные деловые отношения. Сделки, а не конфликты. Если военный конфликт на Украине будет завершен, санкции не имеют смысла. Невозможно находиться в хороших отношениях со страной, против которой вы вводите санкции», — сказал экс-сотрудник Белого дома в разговоре с RTVI.

Ранее бывший старший директор по России в Совете нацбезопасности США при Джордже Буше-младшем, его специальный помощник по России и Евразии Томас Грэм заявил в интервью RTVI, что Трамп не понимает Россию — по крайней мере, чтобы в одиночку провести успешные переговоры.

4 марта президент США выступил перед Конгрессом, где рассказал, что что получил «важное письмо» от украинского лидера Владимира Зеленского.

«В письме говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров в кратчайшие сроки, чтобы приблизить долгосрочный мир», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, в своем послании президент Украины написал, что Киев готов в любое время подписать с Соединенными Штатами сделку по добыче полезных ископаемых.