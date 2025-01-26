Некоторые российские университеты, включая МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, РГСУ, МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова, расширили перечень индивидуальных достижений, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении. Также часть вузов изменили условия поступления без вступительных испытаний (БВИ), передает ТАСС.

При поступлении на целевое обучение в РГУУ, РЭУ, ВШЭ и РГСУ абитуриенты смогут получить допбаллы за участие в профориентационных мероприятиях своего будущего работодателя.

В РАНХиГС дополнительные семь баллов дадут победителям и призерам олимпиады для студентов среднего профессионального образования «Мои финансы», которая была запущена в 2025 году.

Поступающие в РГГУ также смогут получить допбаллы за:

участие в заключительном этапе олимпиады вуза для учащихся 11-х классов,

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках подготовительных курсов вуза,

участие в проекте «Код будущего» при поступлении на направления подготовки бакалавриата, связанные с информатикой.

За участие в «Коде будущего» дополнительные баллы получат и абитуриенты РУДН. Также они смогут увеличить количество баллов в случае получения сертификата о прохождении демонстрационного экзамена или Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого».

Изменения в системе БВИ

Правила поступления по праву БВИ изменили МФТИ, МГТУ и РГГУ. В частности, в МГТУ расширили число олимпиад, с помощью которых можно поступить по такой системе.

В МФТИ отметили, что пересмотрели право на поступление без вступительных испытаний для призеров определенных олимпиад.

«Ожидаем, что это решение не нарушит баланс, к которому мы стремимся: половина поступивших по результатам ЕГЭ и еще половина — по БВИ», — сказал директор по молодежной политике МФТИ, ответственный секретарь приемной комиссии вуза Денис Дмитриев.

В РГГУ разрешили пользоваться правом БВИ не только по профильному предмету, но и по всем, которые входят в перечень вступительных для конкретной специальности. «Поэтому можно сказать, что возможность использовать свой диплом победителя или призера олимпиады значительно увеличилась», — отметила ответственный секретарь приемной комиссии.

Необходимое количество баллов ЕГЭ для поступления

В РАНХиГС увеличились минимальные проходные баллы на контрактные места, по некоторым предметам они были повышены до 50.

Минимальный балл ЕГЭ в РГГУ для участия в конкурсе вырос только по одной специальности: «Перевод и переводоведение» с изучением восточных языков.

В РУДН в 2025 году минимальный балл по профильным предметам для поступления на направления филологического факультета составит 50 баллов.

ВШЭ и МФТИ сохраняют свой высокий входной порог. Так, ВШЭ устанавливает не менее 60 баллов за вступительные испытания при поступлении в московский кампус на очную форму, отметил директор по стратегической работе с абитуриентами университета Александр Чеповский. В то время как подать документы в МФТИ смогут абитуриенты, набравшие не менее 85 баллов ЕГЭ по профильным предметам и 70 баллов по русскому языку, рассказали в пресс-службе вуза.