Делегация российских журналистов, приехавшая в Индию по приглашению МИД страны, застряла в Нью-Дели из-за многочасовой задержки рейса. Как передает корреспондент RTVI, вылет из индийской столицы уже задержали почти на 18 часов.

Изначально рейс SU 233D, который выполняет авиакомпания «Аэрофлот», должен был вылететь 8 мая в 5 утра по местному времени (2:30 мск) и прибыть в Россию в 9:00. Однако коллапс в московских аэропортах из-за атак дронов вкупе с обменом ударами между Индией и Пакистаном внес свои коррективы.

В числе прочих российские журналисты стали заложниками ситуации, когда с одной стороны, самолеты не могут вылететь из аэропортов Москвы, а с другой, — когда бортам приходится облетать территорию Пакистана.

Как сообщает корреспондент RTVI, время вылета менялось несколько раз, причем информация на сайте «Аэрофлота», аэропорта Шереметьево и аэропорта Нью-Дели не соответствовала друг другу. При попытках получить более точные данные у авиаперевозчика журналисты российских СМИ слышали лишь фразу: «В вашем бронировании время вылета указано как 5:00, другой информации у нас нет».

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево на 14:00 по местному времени (12:30 мск), самолет с делегацией должен приземлиться в российской столице 9 мая 02:37 вместо 9 утра 8 мая. По информации «Аэрофлота», самолет должен вылететь в 22:50 по местному времени.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане» в ответ на теракт, совершенный 22 апреля в подконтрольной Индии части Кашмира. Нью-Дели обвинил Исламабад в подготовке террористов, убивших 26 человек, но там свою причастность отрицают.

Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии. Власти страны утверждают, что сбиты несколько индийских истребителей. Информацию о крушении военных самолетов в Индии не подтвердили. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения.

Евгения Чукалина, Нью-Дели