Для российских производителей беспилотных авиасистем и комплектующих планируется ввести нулевой НДС, заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Эта льгота временно нагрузит бюджет, но позже компенсируется — в том числе за счет госзаказов, пояснила депутат RTVI.
«Принятие законопроекта может привести к выпадению доходов федерального бюджета в виде недополученного НДС, что в итоге будет компенсировано за счет роста количества произведенных и закупленных беспилотных гражданских воздушных судов, в том числе в рамках наращивания государственного гражданского заказа, например, для реализации образовательных и мониторинговых программ», — сказала RTVI Школкина.
Ранее депутат заявила журналистам, что она вместе с профильными министерствами и ведомствами разработала законопроект о нулевой ставке НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих.
Сейчас такого рода льготы, добавила Школкина, действуют при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года нулевая ставка НДС распространяется на операции с беспилотниками тяжелее 30 кг, что является, по ее мнению, «несправедливым».
В случае реализации документа, отметила депутат, нулевая ставка НДС будет у производителей беспилотников массой от 0,15 кг до 30 кг, а также двигателей, запчастей и комплектующих к ним.
«Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве — это, например, мониторинг и инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей», — добавила Школкина.
Также эти дроны, отметила парламентарий, могут быть использованы для мониторинга и аэрофотосъемки территорий, линий нефтегазопроводов, ЛЭП, строек, при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД.
Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
Представитель Минпромторга России Алла Половченя заявила, что льготы коснутся не только производителей гражданских дронов, но и военных, а также тех, кто будет подавать заявки на 2026 год.
«У нас там будет основной критерий — это сценарность применения. Беспилотники двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор, — это будет обязательным условием», — сказала она.
Половченя уточнила, что вопрос налоговых и иных льгот для производителей беспилотников начал прорабатываться в феврале, а законопроект был разработан Школкиной вместе с министерством финансов и ФНС.
Она также отметила, что к 2030 году объем рынка беспилотников в России увеличится пдо 46 тыс. БПЛА. Кроме того, рассказала Половченя, Минпромторг работает над созданием реестра разработчиков и производителей дронов.
В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов объявил о формировании войск беспилотных систем. Этот процесс планируется завершить в третьем квартале 2025 года.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что инициатива Минобороны вызвана необходимостью обеспечить развитие этого направления.
«Потому что, когда они размазаны тонким слоем по всем видам и родам, то ими занимаются по остаточному принципу. А специальная военная операция показала, что сегодня это важнейший фактор решения задач, прежде всего, огневого поражения, разведки и многих других задач на поле боя», — сказал депутат.