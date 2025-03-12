Для российских производителей беспилотных авиасистем и комплектующих планируется ввести нулевой НДС, заявила первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Эта льгота временно нагрузит бюджет, но позже компенсируется — в том числе за счет госзаказов, пояснила депутат RTVI.

«Принятие законопроекта может привести к выпадению доходов федерального бюджета в виде недополученного НДС, что в итоге будет компенсировано за счет роста количества произведенных и закупленных беспилотных гражданских воздушных судов, в том числе в рамках наращивания государственного гражданского заказа, например, для реализации образовательных и мониторинговых программ», — сказала RTVI Школкина.

Ранее депутат заявила журналистам, что она вместе с профильными министерствами и ведомствами разработала законопроект о нулевой ставке НДС для производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и комплектующих.

Сейчас такого рода льготы, добавила Школкина, действуют при реализации гражданских воздушных судов, запасных частей и иных комплектующих изделий. С 2023 года нулевая ставка НДС распространяется на операции с беспилотниками тяжелее 30 кг, что является, по ее мнению, «несправедливым».

В случае реализации документа, отметила депутат, нулевая ставка НДС будет у производителей беспилотников массой от 0,15 кг до 30 кг, а также двигателей, запчастей и комплектующих к ним.

«Принятие закона будет способствовать развитию внутреннего рынка БАС, в том числе за счет расширения их применения в различных отраслях экономики, например, в сельском хозяйстве — это, например, мониторинг и инвентаризация сельхозугодий, создание электронных карт полей», — добавила Школкина.

Также эти дроны, отметила парламентарий, могут быть использованы для мониторинга и аэрофотосъемки территорий, линий нефтегазопроводов, ЛЭП, строек, при поиске людей или для контроля за соблюдением ПДД.

Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.

Представитель Минпромторга России Алла Половченя заявила, что льготы коснутся не только производителей гражданских дронов, но и военных, а также тех, кто будет подавать заявки на 2026 год.

«У нас там будет основной критерий — это сценарность применения. Беспилотники двойного назначения, которые работают не только на гражданский сектор, — это будет обязательным условием», — сказала она.

Половченя уточнила, что вопрос налоговых и иных льгот для производителей беспилотников начал прорабатываться в феврале, а законопроект был разработан Школкиной вместе с министерством финансов и ФНС.

Она также отметила, что к 2030 году объем рынка беспилотников в России увеличится пдо 46 тыс. БПЛА. Кроме того, рассказала Половченя, Минпромторг работает над созданием реестра разработчиков и производителей дронов.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов объявил о формировании войск беспилотных систем. Этот процесс планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что инициатива Минобороны вызвана необходимостью обеспечить развитие этого направления.