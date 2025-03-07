Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских военнослужащих — Айдына Жамидулова и Алексея Дорожкина — к 18 и 12 годам колонии, сообщает Русская служба «Би-би-си». Они проходят по делу о похищении и убийстве 23-летней жительницы Луганской области Валентины Давроновой.

Согласно карточке на сайте суда, приговор мужчинам был вынесен 7 марта. Однако текст документа пока не опубликован. «Медиазона»* отмечает, что изначально военным вменяли статьи о похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК) и надругательстве над телом умершей (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК), а Жамидулову отдельно — о подготовке и организации убийства человека (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 33, п. «в», «д» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Однако в ходе рассмотрения дела суд исключил все эти статьи из обвинения.

В результате обоих фигурантов признали виновными в убийстве группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), передает «Медиазона»*. Командир взвода ВДВ и поэт Айдын Жамидулов получил 18 лет колонии. Кроме того, его лишили офицерского звания.

Мать Валентины Давроновой рассказывала «Би-би-си», что мотивом для преступления стало то, что ее дочь отвергла домогательства Жамидулова. После оглашения приговора женщина сказала, что считает наказание несправедливо мягким.

«Считай, отмазали, это ужас, это кошмар», — сказала она.

Соучастнику убийства — мобилизованному Алексею Дорожкину — назначили 12 лет колонии. Источник «Би-би-си» утверждает, что он признал вину, однако сослался на «приказ старшего по званию» Жамидулова.

Что произошло

По версии следствия, которую приводил «Коммерсантъ», вечером 13 января 2023 года Жамидулов, Дорожкин и другие военные распивали спиртные напитки в кафе «Радуга» в Луганске. Тогда же в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой у старшего лейтенанта ранее были интимные отношения. В кафе между ними возник конфликт.

Жамидулов испугался, что Давронова расскажет об их связи его супруге. Тогда он сказал подчиненным, что отвезет девушку к ее нынешнему молодому человеку, после чего посадил ее в кузов «КамАЗа» и отвез в воинскую часть, где связал ей руки скотчем. Дорожкин по приказу старшего лейтенанта заклеил Давроновой глаза.

Чтобы избежать вопросов от подчиненных, Жамидулов сказал им, что девушка служила в ВСУ, занимается разведкой в интересах украинской стороны и имеет на теле татуировки с символикой этой страны. Затем Давронову завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В этот момент туда зашел боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому командир подразделения приказал «добить жертву».

После полуночи в баню зашел Дорожкин, которому Жамидулов поручил «завершить начатое». Когда Плещеев вышел из помещения, рядовой убил девушку, ударив ножом в область сердца. Тело девушки вывезли за пределы пункта временной дислокации и подорвали тремя гранатами Ф-1. Таким образом Жамидулов хотел, чтобы жертву было невозможно опознать и определить причину смерти.

Что известно об Айдыне Жамидулове — читайте в материале RTVI

Дело третьего обвиняемого — Романа Плещеева — рассматривали отдельно. Его судили по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорили к условному сроку, так как экспертиза показала, что именно его удары ножом не могли привести к смерти девушки.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов