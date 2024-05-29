Азербайджанский и российский предприниматель Фархад Ахмедов, занимающий 82-е место в российском рейтинге Forbes, выиграл суд по санкциям у совета Европейского союза. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте судебного органа в Люксембурге 29 мая.

Теперь Совет Евросоюза должен аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с момента его внесения в санкционный список. Кроме того, суд постановил возместить бизнесмену все судебные издержки, связанные с этим делом.

Фархад Ахмедов начал свою карьеру в конце 1980-х годов с торговли соболями на Лондонской товарной бирже, однако вскоре он перешел в газовую отрасль, основав компанию Tansley Trading, которая поставляла оборудование российским газовым предприятиям.

Затем Ахмедов получил долю в компании «Нортгаз», созданной «Газпромом» и американской Bechtel Energy для разработки Северо-Уренгойского месторождения в ЯНАО. В 2012 году, после длительного конфликта с российским газовым гигантом, бизнесмен продал свою долю «Новатэку» Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона за $1,375 млрд.

С 2004 по 2009 годы Ахмедов был сенатором Совета Федерации — сначала от Краснодарского края, затем от Ненецкого автономного округа (НАО) — и в этом качестве начал реконструкцию курорта «Красная Поляна», но в 2006 году продал его бывшему депутату кубанского заксобрания Ахмеду Билалову.

В 2018 году Минфин США внес Фархада Ахмедова в так называемый «кремлевский доклад» — не имеющий юридической силы список российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон счел приближенными к президенту России Владимиру Путину. Сам бизнесмен утверждал, что этот доклад создан, чтобы провоцировать раскол российской элиты, а также обвинял Вашингтон в попытках относиться к российским предпринимателям как к «бессловесному стаду и быдлу, клеймить и забивать на мясо по одному».

Ахмедов попал под санкции Евросоюза в апреле 2022 года, после начала боевых действий на Украине. Внесение его имени в список объяснили тем, что «он близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник доходов России, ответственной за конфликт на Украине».

В июне 2022 года Ахмедов, как и собственник группы компаний ЕСН Григорий Березкин, подал иск в попытке опротестовать введение европейских санкций. Адвокаты бизнесмена утверждали, что он больше не работает в энергетическом секторе России, не занимал никаких политических должностей более десяти лет, а также «не был близок к Кремлю и никогда не входил в близкий круг президента Владимира Путина».

В середине марта 2023 года в соцсетях появилась запись телефонного разговора якобы между Ахмедовым и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Участники беседы резко критиковали решение о начале боевых действий на Украине, а также российскую власть, в частности президента Владимира Путина.

Иосиф Пригожин назвал запись фейковой, но позже рассказал, что общается с Ахмедовым и признал, что некоторые из них действительно были произнесены, а другие — смонтированы.

В сентябре 2023 года ЕС принял решение не продлевать санкции в отношении трех российских бизнесменов, среди которых был Ахмедов.

