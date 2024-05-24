Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла быть подстроена, однако доказательств этой версии в данный момент нет. Такое мнение высказал в программе RTVI «Что это было» бывший посол России в Саудовской Аравии, зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«По логике того, что происходило и что уже в настоящее время известно из того, что было раньше, нельзя совершенно исключить, что ему [Раиси] помогли погибнуть, подстроили каким-то образом вот эту совокупность факторов», — сказал Бакланов.

По словам Бакланова, такое «вполне могло быть». Однако утверждать это в данный момент невозможно, пояснил он. «Для этого нужны какие-то все-таки объективные данные, расследование и так далее. Пока я этого не видел. Исключать нельзя», — подчеркнул экс-посол.

Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, которое произошло 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним погибли находившиеся на борту глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

23 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В отчете сказано, что специалисты не выявили «следов воздействия пуль или аналогичных им средств» на корпусе разбившегося вертолета. Воздушное судно следовало по заданному маршруту, но потерпело крушение, столкнувшись с поверхностью горы. По предварительным данным, вертолет загорелся после падения.

После смерти Раиси и. о. президента Ирана стал вице-президент Мохаммад Мохбер. В ближайшие 50 дней в стране должны пройти внеочередные президентские выборы.