Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси. Выводы, содержащиеся в документе, приводит иранское агентство IRNA.

В отчете говорится, что специалисты не выявили «следов воздействия пуль или аналогичных им средств» на корпусе разбившегося вертолета. В Генштабе подчеркнули, что, это «можно с уверенностью констатировать», несмотря на то, что следствие продолжается.

Как утверждается в отчете, вертолет Раиси 19 мая следовал по заданному маршруту и не отклонялся от назначенной траектории полета, но потерпел крушение, столкнувшись с поверхностью горы. По предварительным данным, воздушное судно загорелось после падения, а не в воздухе.

Примерно за полторы минуты до крушения пилот президентского вертолета связывался с пилотами двух других вертолетов летной группы, которые следовали за ним из Азербайджана, говорится в заявлении иранского Генштаба. В переговорах диспетчеров с экипажем «ничего подозрительного» замечено не было.

Поиски обломков вертолета растянулись из-за тумана, холода, а также сложного рельефа местности, указывается в отчете. Место крушения воздушного судна ранним утром 20 мая нашел иранский беспилотник, добавили в Генштабе.

В иранском Генеральном штабе предостерегли от поспешных выводов о причинах катастрофы. Там заверили, что новые сведения о крушении вертолета «станут достоянием общественности» только после проведения «комплексной экспертной работы». В отчете отмечается, что для рассмотрения некоторых деталей произошедшего требуется «больше времени».

Крушение вертолета с президентом Ирана

Вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, разбился 19 мая в горной местности в иранской провинции Восточный Азербайджан. Глава государства и другие члены делегации летели из Азербайджана в город Тебриз (столица провинции) после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. В результате катастрофы погибли все восемь человек, находившиеся на борту, в том числе Раиси, глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и имам Джума-мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

Поиски вертолета, на котором летел Раиси, проводили 73 спасательных отряда на протяжении десяти часов. Их работа осложнялась неблагоприятными условиями в зоне проведения поисковой операции: там шел дождь и стоял густой туман. Обломки вертолета нашли утром 20 мая.

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной колонне с разбившимся президентским вертолетом, рассказал, что во время полета погодные условия были благоприятными. Как утверждает чиновник, тумана на траектории полета не наблюдалось, а облачность была лишь в районе медного рудника Сунгун (провинция Восточный Азербайджан). По его словам, пилот вертолета с Раиси дал указание сопровождающей его колонне набрать высоту из-за облачности, по примерно через 30 секунд воздушное судно пропало.

Эсмаили рассказал, что имам Джума-мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем смог связаться с ним после крушения, сообщив по телефону, что он плохо себя чувствует. По словам чиновника, имам описал лес и стало ясно, что вертолет разбился. «Мы несколько раз разговаривали с г-ном Аль-Хашемом, он, наверное, отвечал на звонки часа три. Потом выяснилось, что все погибли сразу, а г-н аль-Хашем спустя несколько часов. Не было слышно ни звука взрыва, не видно ни огня, ни дыма», — добавил Эсмаили.

23 мая Раиси похоронили в его родном городе Мешхед. После гибели главы государства и. о. президента Ирана стал Мохаммад Мохбер, который с августа 2021 года занимал должность вице-президента. В ближайшие 50 дней в стране должны состояться внеочередные президентские выборы.