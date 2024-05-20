На борту вертолета, потерпевшего крушение в Иране 19 мая, находились президент Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем. Все они погибли. Пока исполнять обязанности президента будет один из замов покойного Раиси — первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Что о нем известно — в материале RTVI.

Временная замена

Согласно конституции Исламской Республики Иран, «в случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев» его полномочия переходят заместителю. Как сообщается, их у Раиси было пятеро, а первым выступает 68-летний Мохаммад Мохбер, уроженец западного иранского города Дизфуль.

Как пишет Reuters, его считают одним из приближенных Верховного лидера (рахбара) страны имама Али Хаменеи. Именно за аятоллой «остается последнее слово касательно всех государственных вопросов».

На ближайшее время Мохбер будет исполнять обязанности президента, а в ближайшие 50 дней должны состояться новые выборы. Именно он возглавит совет из трех человек, включая спикера меджлиса (однопалатного парламента) и главу судебной власти, ответственных за организацию голосования.

19 мая СМИ сообщили, что вертолет президента Раиси, в котором также находились министр иностранных дел, имам пятничной молитвы в Тебризе, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, представитель лидера Исламской революции в регионе, глава президентской службы безопасности и телохранители — всего восемь человек, совершил в окрестностях «жесткую посадку». Вертолет искали больше 10 часов, но из-за плохой погоды и густого тумана спасательная операция затянулась. На следующий день его нашли сгоревшим, никто из находившихся на борту не выжил. Делегация летала в Тебриз (административный центр Восточного Азербайджана) после встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Он последний из мировых лидеров, кто видел Раиси живым.

В посольстве Ирана в Москве заявили RTVI, что пока не комментируют трагическое происшествие.

Шеф «экономики сопротивления»: чем раньше занимался Мохбер

Первый вице-президент Ирана занял эту должность в 2021-м, когда к власти пришел Эбрахим Раиси. В октябре 2022-го он в составе правительственной делегации посетил Москву. Гости приезжали на II Каспийский экономический форум. Как утверждали источники агентства Reuters, тогда Тегеран тогда согласился «поставить вооруженным силам России ракеты класса «земля-земля» и дополнительные беспилотники». Однако официального подтверждения этой информации нет.

Хотя Мохбер «в основном находился в тени по сравнению с другими политиками» Ирана, как пишет ABC News, он занимал «видные должности в структуре власти страны», в частности — в благотворительных фондах, которые имеют большое влияние в политике и обществе.

«Говорят, Мохбер добился своего высокого положения, управляя большей частью финансов Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в течение многих лет. Также он ведущий эксперт аятоллы и президента Раиси по управлению экономикой «сопротивления», направленной на то, чтобы удержать Иран на плаву в условиях долгих лет глобальных санкций», — отмечает The Jerusalem Post.

Ранее он получил докторскую степень и степень магистра в области международных прав и менеджмента, а также, как сообщается, служил в медицинском корпусе КСИР (Корпуса стражей исламской революции) во время ирано-иракской войны 1980-го — 1988-го годов.

Под западными санкциями

Прежде чем стать первым вице-президентом, Мохаммад Мохбер с 2007-го был главой штаба по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни (Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam, или просто Setad). Эта полугосударственная организация, которая находится в прямом подчинении духовного лидера Ирана, была создана по приказу Хомейни 1989 года. Штаб Setad призван был управлять имуществом, заброшенным после Исламской революции 1979-го, и направлять большую часть доходов на благотворительность.

В 2013-м он и еще 37 организаций, курируемых Setad, попали под санкции минфина США.

Тремя годами ранее Мохбер попал в санкционный список Евросоюза за то, что, предположительно, участвовал в «деятельности, которая связана с ядерными и баллистическими ракетами». Впрочем, в 2012-м нынешнего и.о. президента из черного списка исключили.

Помимо этого, он был председателем правления Sina Bank, который в 2018 году также оказался под американскими рестрикциями.

Также Мохаммад Мохбер успел побыть управляющим директором телекоммуникационной компании Dezful, вице-президентом крупнейшего полугосударственного фонда Mostazafan, входил в совет директоров телекоммуникационной компании Irancell и занимал должность замгубернатора провинции Хузестан на юго-западе страны, богатой нефтью.