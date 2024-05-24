Миллионы скорбящих на улицах и мавзолей имама. В Иране похоронили президента Раиси

Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, похоронили в его родном городе — Мешхеде. Тело покойного главы государства доставили на его родину после церемоний прощания в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Около 3 млн человек растянулись по улицам города, следуя за похоронной процессией, сообщает иранское агентство IRNA. Как прошли похороны Эбрахима Раиси — в фотогалерее RTVI.

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