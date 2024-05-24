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24.05.2024 / 00:21

Миллионы скорбящих на улицах и мавзолей имама. В Иране похоронили президента Раиси

Миллионы скорбящих на улицах и мавзолей имама. В Иране похоронили президента Раиси
Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета, похоронили в его родном городе — Мешхеде. Тело покойного главы государства доставили на его родину после церемоний прощания в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы, восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Около 3 млн человек растянулись по улицам города, следуя за похоронной процессией, сообщает иранское агентство IRNA. Как прошли похороны Эбрахима Раиси в фотогалерее RTVI.

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Zuma / TASS

Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Iranian Presidency Office / AP

Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Stringer / EPA / TASS

Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Stringer / EPA / TASS

Stringer / EPA / TASS

Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Nima Najafzadeh / Tasnim News Agency (CC BY 4.0)

Владимир Терешков