Во время полета вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погодные условия были благоприятными, облачность была лишь в районе медного рудника Сунгун (провинция Восточный Азербайджан, где произошло крушение). Об этом рассказал глава администрации президента страны Голам-хоссейн Эсмаили, летевший в другом вертолете в одной колонне с разбившимся Bell 212, передает IRNA.

«Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками», — пояснил Эсмаили.

По его словам, вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд пилот машины, в которой летел глава администрации президента, понял, что вертолет Раиси пропал.

«В конце концов облака рассеялись, и мы увидели медный рудник Сунгун. Наш пилот развернулся и вернулся искать вертолет. Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет несколько раз сделал круг и не смог установить радиосвязь. Приземлились на шахте Сунгун через 30 секунд», — отметил Эсмаили.

После этого были попытки связать с пассажирами пропавшего вертолета. По словам главы администрации, на звонок ответил имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и сказал, что плохо себя чувствует.

«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — цитирует имама Эсмаили.

По словам представителя администрации, имам описал лес и стало ясно, что вертолет разбился. «Мы взяли машину скорой помощи и медицинский персонал и поехали на место. Мы несколько раз разговаривали с г-ном Аль-Хашемом, он, наверное, отвечал на звонки часа три. Потом выяснилось, что все погибли сразу, а г-н аль-Хашем спустя несколько часов. Не было слышно ни звука взрыва, не видно ни огня, ни дыма», — добавил Эсмаили.