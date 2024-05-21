Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие пассажиры разбившегося вертолета, на котором был президент Ирана Эбрахим Раиси, изначально должны были лететь на другом вертолете. С таким утверждением выступило турецкое издание Türkiye со ссылкой на источник в иранских службах безопасности.

По его данным, изменения в список пассажиров вертолета, на котором летел Раиси, были внесены «в последний момент».

Газета утверждает, что вертолет с президентом был оснащен необходимыми средствами навигации и сигнализации. Экипаж состоял из военнослужащих армии, а не Корпуса стражей исламской революции (КСИР), как это было ранее. Также в вертолете была установлена специальная система, обеспечивающая бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов, но после крушения вертолета его местонахождение удалось определить не сразу.

Источники в Тегеране предположили в беседе с Türkiye, что Раиси якобы «устранили», поскольку он считался одним из наиболее вероятных преемников 85-летнего руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви также не исключил, что крушение вертолета с Раиси могло стать результатом либо внутриполитической борьбы за власть, либо действий внешних сил. По его словам, в окружении Хаменеи хотят видеть его преемником Моджтабу Хаменеи, сына верховного лидера Ирана.

Не исключено также, что целью был глава МИД Ирана, который был одним из кандидатов в президенты после Раиси. Если же допустить участие внешних сил, то главный подозреваемый — Израиль, отметил Сельви.

Накануне неназванный израильский чиновник заявил Reuters, что Израиль не имеет отношения к гибели президента Ирана. Политолог Алексей Макаркин в этой связи отмечал, что израильские власти никогда не наносили удары по главам государств, однако подозрения в отношении Израиля возникнут, «слухов будет много».

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета, которое произошло 19 мая. Вместе с ним погибли находившиеся на борту глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

После смерти Раиси и. о. президента Ирана стал Мохаммад Мохбер, который с 8 августа 2021 года занимал должность вице-президента. В ближайшие 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.