Судья Октябрьского суда Мурманска Роман Гирич назвал «публичную демонстрацию» фотографии оппозиционера Алексея Навального «пропагандой экстремистской организации». Как пишет «Новая газета», такую формулировку он использовал при вынесении решения по административному делу местной жительницы Марины-Виктории Нагорных.

Поводом для задержания Нагорных стала фотография Навального с надписью «бессмертен», которую она, по версии следствия, разместила в зарослях деревьев у жилого дома. 7 марта суд признал активистку виновной в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и назначили семь суток административного ареста.

«Публичная демонстрация фотоизображения Навального является пропагандой атрибутики и символом экстремистской организации», — говорится в тексте решения суда.

Нагорных задержали 6 марта, сразу после выхода из спецприемника, где она провела семь суток административного ареста по аналогичному делу. Поводом для составления первого протокола стало участие активистки в одиночном пикете с плакатом, на котором фигурировала фамилия Навального. Тогда участковый указал, что Нагорных демонстрировала плакат с именем и фамилией «основателя и лидера организаций, которые использовали имя и фамилию “Алексей Навальный” как атрибутику и символику». Он добавил, что организации, о которых идет речь, запрещены, сделав из этого вывод, что Нагорных демонстрировала экстремистскую символику.

В решении по первому протоколу судья Елена Шиловская также обосновала обвинение в адрес Нагорных тем, что во время пикета она использовала «данные лидера организаций», которые признаны экстремистскими. Эти же доводы, отмечает «Новая газета», указаны и в решении Гирич. «Фамилия “Навальный” содержится в наименовании движения “Штабы Навального”*, которое признано судом экстремистским и его деятельность запрещена», — говорится в постановлении.

По данным издания, в решении суд опирался на «показания специалистов». Среди них — доцент кафедры юриспруденции одного из мурманских вузов, профессор и член общества политологов того же университета и эксперт-лингвист УФСБ.

Правозащитник Владимир Жилкин рассказал телеграм-каналу Sota о попытке преследования жителя подмосковного Дмитрова за демонстрацию портрета Навального. По его словам, полиция посчитала изображение политика экстремистским материалом и задержала мужчину. Позже его отпустили из отдела полиции без составления протокола, сообщил Жилкин.

В начале марта правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что судьи как минимум в четырех регионах приравняли фамилию «Навальный» к символике экстремистской организации. Соответствующие решение были, в частности, вынесены судами в Челябинске, Краснодаре, Мурманске и Ульяновске. Фигурантам этих дел назначили наказания в виде административных арестов, утверждает «Первый отдел».

«Первый отдел» отметил, что фамилия «Навальный» не может считаться экстремистской символикой, поскольку подобная атрибутика должна быть указана в решении суда.

«Ни одним решением суда фамилия Навального не была запрещена и не может быть запрещена. Имя и фамилия — это то, что нельзя отнять у человека», — подчеркнул адвокат проекта.

*признан в России экстремистской организацией, деятельность которой запрещена