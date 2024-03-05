Силовики продолжают задерживать людей, которые участвовали в акциях памяти Алексея Навального в феврале и приходили на похороны политика 1 марта. Административные нарушения вменяют и тем, кто возлагал цветы к памятникам жертв политических репрессий. С начала месяца только в Москве задержали пять человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

По информации правозащитников, 5 марта правоохранительные органы задержали в столице троих человек. Одна из задержанных, Елена Грибкова, рассказала представителям проекта, что у полиции к ней возникли вопросы, в связи с тем, что она приходила на похороны Навального, а до этого также участвовала в акции памяти политика на проспекте Сахарова 17 февраля. Грибкову увезли в отдел полиции по Даниловскому району.

Другую девушку — Полину Орехову — также задержали за участие в акции памяти 17 февраля. Ее привлекли по статье о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). По этой статье москвичке грозит штраф до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Еще одного задержанного — Егора Комлева — силовики забрали на выходе из дома и увезли в отдел полиции, сообщает «ОВД-Инфо»*. Молодой человек участвовал в возложении цветов 16 и 17 февраля, а также присутствовал на похоронах политика 1 марта. В полиции Комлеву сказали, что вычислили его по камерам наблюдения в городе.

Кроме того, в телеграм-канале проекта, говорится о задержанной в Москве 4 марта девушке, которая на похоронах Навального произнесла фразу, признанную Минюстом России нацистской. Задержанную оштрафовали на полторы тысячи рублей по статье о демонстрации запрещенной символики.

Задержания проходят и в других российских городах. Так, жительницу Улан-Удэ посчитали виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия после того, как она принесла портрет Алексея Навального к памятнику жертвам политических репрессий и возложила рядом с ним цветы. Суд постановил, что женщина «организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования» и назначил ей штраф в размере 25 тыс. рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

Как сообщали правозащитники, в день похорон Алексея Навального и после них в России задержали не менее 113 человек. При этом, согласно статистике, большая часть случаев произошла именно в день погребения. 1 марта порядка 18 человек задержали в Новосибирске, по 10 — в Екатеринбурге во время возложения цветов и в Воронежской области по пути в Москву, на прощание с оппозиционером. Причем, среди оказался координатор местного штаба Бориса Надеждина Павел Сычев. Задержания проходили также в Нижневартовске, Улан-Удэ, Владикавказе, Нижнем Новгороде, Казани и Златоусте, передавал правозащитный проект.

По данным управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп. В ведомстве сообщили, что политику стало плохо после прогулки, он потерял сознание, врачам не удалось его спасти.

Оппозиционеру было 47 лет. Почти неделю тело Навального не отдавали его родственникам, представители правоохранительных органов утверждали, что необходимо провести «химическую экспертизу». Алексея Навального похоронили в Москве на Борисовском кладбище 1 марта.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов