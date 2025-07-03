МВД России выплатит супружеской паре 226 тысяч рублей за срыв отпуска из-за ошибки в заграничном паспорте. Такое решение принял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, пишет «Российская газета».

Семья из Краснодарского края купила путевку в Таиланд, но не смогла ею воспользоваться, поскольку в загранпаспорте жены был неверно указан пол — не Ж, а М. На пограничном контроле это заметили и отказались выпускать россиянку за рубеж. Ее супруг принял закономерное решение не лететь в отпуск в одиночку, а отказаться от тура.

В результате россияне, лишившись денег и отпуска, обратились в суд с исковым заявлением к МВД, подразделение которого допустило ошибку в загранпаспорте. Первая и вторая инстанции признали, что ведомство должно возместить туристам стоимость путевки (206 тысяч рублей) и компенсировать причиненный моральный вред (20 тысяч рублей), но ответчик опротестовал эти решения.

В МВД заявили, что при получении удостоверения личности, в том числе заграничного паспорта, гражданин обязан сверить все указанные в документе персональные данные и указать сотрудникам на ошибки в случае наличия таковых. Если же получатель заграна не произвел такую проверку при его выдаче, то ему следовало сделать это перед покупкой путевки, рассуждали представители ведомства.

Однако кассация не поддержала позицию МВД. В определении суда говорится, что женщина не несет ответственности за неверные данные в паспорте, поскольку «ошибка в графе “пол” при верных остальных данных не является очевидной для непрофессионала (пункт 147.3 Административного регламента МВД)».

Доводы ответчика по поводу того, что муж сам решил отказаться от поездки, хотя мог воспользоваться путевкой, кассационный суд тоже отклонил — на том основании, что тур был куплен для совместного отдыха, приуроченного к празднованию 8 марта. Соответственно, основная цель поездки в отсутствие жены теряла смысл.

Напомним, в 2024 году россияне массово столкнулись с проблемами при выезде за границу из-за разночтений в написании имен (преимущественно с буквой Ё), орфографических ошибок и перепутанного пола в загранпаспортах. С конца 2023 года, когда вступили в силу поправки в правила выезда граждан России за рубеж, подобные ошибки стали основанием для признания документа недействительным.