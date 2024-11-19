У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается острая нехватка личного состава, и восполнить ее будет крайне сложно, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил, что большинство граждан, которые могли бы быть мобилизованы, уже покинули территорию страны.

По его словам, первоначально украинские власти планировали мобилизовать один миллион человек, затем — полмиллиона. Однако в реальности удалось собрать около 150 тысяч человек по всей стране. Многие молодые люди, подлежащие призыву, уже скрылись, а большинство из тех, кого удаётся задержать, не готовы участвовать в боевых действиях из-за физических ограничений.

По этой причине на Украине сейчас активно обсуждается идея мобилизации женщин, а также молодых людей, которые только недавно окончили школу, отметил Матвийчук.

«В реальности людей почти не осталось. Те, кого можно было поставить под ружье, в большинстве своем уже погибли или были ранены. Здоровые убегают. Отлавливают тех, кто остался», — заключил военный.

В начале ноября представитель генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в разговоре с изданием «Украинская правда» сообщил, что командование украинских войск испытывает трудности в укомплектовании бригад личным составом из-за недостатка желающих вступить в ряды военнослужащих. Он пояснил, что для обеспечения обороны и закрытия фронта необходимо создание новых бригад в составе украинской армии.

«Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 километров протяженности фронта с активными боевыми столкновениями», — говорил Лиховой.

По его словам, на отдельных участках преимущество российских военнослужащих может быть пятикратным. Поэтому, когда возникает угроза потери позиций, задействуется передислокация туда отдельных батальонов других воинских частей.

Главком ВСУ Александр Сырский 9 ноября заявил о сложной ситуации на фронте, которая «имеет тенденцию к обострению». Он отмечал, что российская армия, используя свое численное преимущество, «продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на покровском и кураховском направлениях».