Российские авиаперевозчики смогут летать в Израиль днем, рейсы с 01:00 до 07:00 мск в этом направлении по-прежнему запрещены, сообщает пресс-служба Росавиации. Эти ограничения действуют до 12 июля.

Полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Иордании, а также рейсы в иранские аэропорты запрещены до 4 июля. Авиакомпаниям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты.

«Ранее введенный временный запрет на использование воздушного пространства Катара прекратил действие. Полеты в это государство российским перевозчикам разрешены», — отмечается в сообщении.

23 июня Росавиация ввела запрет на полеты в аэропорты Ирана и Израиля, а также в их воздушное пространство. Ограничения коснулись и других стран региона, включая Иорданию, Ирак и Катар. Эти меры были связаны с обострением конфликта между Израилем и Ираном.

Вечером 23 июня Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке. Это произошло после удара США по иранским ядерным объектам в ночь на воскресенье. Тегеран выпустил ракеты по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Министерство обороны Катара сообщило, что ПВО успешно отразила атаку, перехватив все ракеты. Жертв и разрушений нет.

Перед иранской атакой власти Катара закрыли небо над страной. Вскоре после этого аналогичные меры приняли Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и Ирак.