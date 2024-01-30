Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место вместо первого в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Решение было принято после вычета результата дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Все индивидуальные результаты Камилы Валиевой, очки в короткой программе и произвольной программе на коньках аннулированы, что привело к пересмотру результатов командных соревнований», — сказано в сообщении союза.

Российская сборная была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. После вычета баллов команда переместилась на третье место и имеет на счету 54 очка. Впереди команды США (65) и Японии (63).

Накануне, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и вынес решение о ее дисквалификации на четыре года. В CAS пояснили, что все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года «аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями». У фигуристки заберут все награды и титулы, которые она завоевала за это время.Комиссия суда пришла к выводу, что россиянка не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации Валиевой «политизированным» и заявил о необходимости подавать апелляцию.

На Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир. В тот же период стало известно, что в ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный у спортсменов препарат триметазидин. Фигуристку допустили до личных соревнований, в которых она стала лишь четвертой.