Санкции Евросоюза против России лишь подорвали основу экономики европейских стран и «благосостояние их населения». Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС, комментируя новый, 12-й по счету пакет антироссийских ограничительных мер.

Вечером 18 декабря Евросоюз опубликовал новый пакет санкций, который, в частности, вводит прямой запрет на российские непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Кроме того, утверждены ограничения против 86 организаций и 61 физлица. Среди тех, кто попал в черный список — сын заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева Илья, главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Афзалов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, а также глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

В список организаций, в отношении которых ЕС ввел ограничения, в частности, вошли телеканалы «Спас» и «Царьград», Росфинмониторинг, ПАО «Туполев», группа «АльфаСтрахование», движение «Волонтеры Победы», фонд «Защитники Отечества» и ЧВК «Редут».

«Уверены, что данный „пакет“ запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были, прежде всего, ЕСовской бюрократии. Своего рода, даешь план по санкциям», — считают российские дипломаты.

По их мнению, санкционное давление на Россию — это ответ тем, кто задается вполне резонным вопросом о том, что представляет из себя продвигаемый Евросоюзом «порядок, основанный на правилах».

«Сегодня в Брюсселе уже никто не утруждает себя тем, чтобы кому бы то ни было разъяснить, в чем смысл санкций. Российская экономика не „порвана в клочья“, попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель „нанести стратегическое поражение“ не достигнута, да и не могла быть достигнута априори», — добавили в постпредстве.

Кроме того, в российской дипмиссии предупредили политиков, которые могут оказаться „недовольны результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов», что винить в этом придется самих себя.

Вместе с тем в постпредстве заверили простых европейцев в желании жить в мире и взаимопонимании на основе уважения интересов друг друга.

«Однако, пока ЕСовский политистеблишмент — и об этом свидетельствует 12-ый „пакет“ — увы, продолжает грезить, как бы „удушить“ нас санкциями, выстраивание отвечающих российским интересам отношений с Евросоюзом не представляется возможным» — заключили дипломаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «Известиями» заявила, что Москва примет ответные меры на новый санкционный пакет.