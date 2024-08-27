Российский моряк Тимофей Колчанов, который почти пять месяцев провел на борту израильского контейнеровоза MSC Aries, вернулся домой из иранского плена. Как пишет телеграм-канал Mash, попасть в Россию военнослужащему помог его соотечественник, который добровольно сдался в плен вместо него.

По данным собеседника Mash, экипаж MSC Aries «сидит в комфортных условиях»: не работает и продолжает получать деньги по контракту, а Колчанов сейчас находится в Тюмени.

«[Он] благодарит наш МИД, консульство в Иране и правозащитников Единый Координационный Центр поддержки соотечественников за рубежом», — передает телеграм-канал.

Днем 13 апреля Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, связанное с компанией израильского миллиардера Эяля Офера — Zodiac Group.

В Тегеране объяснили, что задержать MSC Aries решили из-за нарушения им положений морского права и игнорирования запросов иранских органов.

The Times of Israel писала, что на борту находились 25 моряков. Контейнеровоз следовал под флагом Португалии из ОАЭ в Индию. Военнослужащие иранских ВМС высадились на палубу с вертолета Ми-17, взяли судно под контроль и направили в территориальные воды Ирана.

Позднее стало известно, что на борту MSC Aries находится 38-летний старший механик из России Тимофей Колчанов. Его жена Мария рассказывала Mash, что ее супруг работал на контейнеровозе по контракту и должен был вернуться домой в мае. По данным Shot, это был четвертый контракт, который Колчанов заключил с компанией Zodiac Group.

Жена Колчанова рассказывала, что выходила с мужем на связь уже после того, как судно попало в израильский плен. Их разговор длился восемь секунд, во время которых он успел рассказать, что с ним все хорошо и попросил его не терять.

«Есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни», — передавала женщина слова супруга 14 апреля.

На следующий день Колчанов дал комментарий Mash. Он рассказал телеграм-каналу, что «все хорошо, насколько это возможно в такой ситуации».

По его словам, во время захвата морского судна экипаж попросили отключить интернет и заклеить камеры. Однако, его коллега-эстонец отказался отключать связь, из-за чего к его животу приставили автомат. Под давлением товарищей он выполнил все условия, пояснил Колчанов.

Mash сообщал, что помимо россиянина на борту MSC Aries находятся граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

После захвата судна МИД Израиля призвал Евросоюз и «весь свободный мир» признать КСИР террористической организацией и ввести санкции против Ирана.