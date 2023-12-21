Посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана из-за высказываний сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — За правду», писателя Захара Прилепина о присоединении новых территорий, «откуда едут к нам гастарбайтеры». Об этом говорится в сообщении пресс-службы узбекистанского МИД.

Прилепин активно поддерживает боевые действия на территории Украины и уже неоднократно высказывал мнение о том, что распад Советского Союза был якобы нелегитимен. Выступая на конференции в пресс-центре «Россия сегодня» 20 декабря, сопредседатель СРЗП, в частности, заявил, что «чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми».

«Я, на самом деле, еще стою искренне за то, чтобы вот эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, — чтобы их присоединять просто целиком и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно… В Узбекистане, допустим», — сказал Прилепин (видеозапись с фрагментом выступления опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости»).

Присутствующие похлопали писателю, который после этого отметил, что говорит «всерьез», «не шутит» и «не валяет дурака». Он также заверил, что намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР».

«Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто», — заключил Прилепин.

На следующий день, 21 декабря, политик написал в своем телеграм-канале, что распад СССР — «не просто трагедия, но и незаконный акт». «Однажды мы отменим этот подлый документ. А дальше история сама подскажет, как быть. Надо просто быть готовыми к вызовам времени. Все структуры, что мы создаем — в конечном итоге для того и создаются: мы готовимся к вызовам времени», — говорится в его публикации.

После этого МИД Узбекистана вызвал для беседы российского посла. Как заявили в ведомстве, до дипломата «в принципиальной форме доведено», что слова сопредседателя СРЗП о присоединении территории Узбекистана к России были восприняты в республике «с чувством глубокой озабоченности».

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — сказано в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

Подобные заявления «носят заведомо провокационный характер» и «могут негативно отразиться» на отношениях между народами, отметили в узбекистанском МИД.

Российский посол со своей стороны заявил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией» России в отношении Узбекистана, сказано в пресс-релизе. По словам Мальгинова, в России «никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан».

В МИД России на фоне заявления узбекской стороны заявили, что «совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации».

Президент России Владимир Путин в июне наградил Прилепина орденом Мужества. Наряду с писателем орденом мужества был посмертно награжден его личный охранник Александр Шубин с позывным «Злой», который в мае погиб при покушении на Прилепина в Нижегородской области.