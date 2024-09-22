В Чаде по неизвестным причинам удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство разбирается в ситуации. Шугалея уже задерживали в той же стране пять лет назад, в 2019 году.

По данным агентства, Суэйфана и Шугалея «без объявления обвинений и причин» удерживают в аэропорту Нджамены (столица Чада) с 19 сентября. В тот день Шугалей сообщил источникам РИА Новости, что «его не пропустили через границу в аэропорту, а затем пропал».

Информацию о задержании россиян подтверждает и RT со ссылкой на источник. По данным собеседника телеканала, Шугалей был задержан в Чаде «за активную позицию», которая якобы могла заинтересовать правительство страны.

Комментируя ситуацию, Захарова сообщила, что посольство России в Чаде находится в контакте с местными властями для прояснения ситуации. В самом диппредставительстве рассказали ТАСС, что еще не получали официальной информации о задержании Шугалея с Суэйфаном и проверяют данные, которые к ним поступили «по неофициальным каналам».

В декабре 2020 года глава Фонда защиты национальных ценностей (ФНЗЦ) Александр Малькевич сообщил об освобождении Шугалея и Суэйфана, которые были провели в ливийской тюрьме более полутора лет. По его словам, это произошло в результате «сложнейшей практически спецоперации», которую провели российские МИД, Минобороны и другие организации.

Шугалей и его переводчик Суэйфан выполняли в Ливии работу для ФНЗЦ, который называет целью своей работы защиту национальных интересов России. Их задержали в мае 2019 года по обвинению в попытке повлиять на планировавшиеся в стране выборы. Россия эти обвинения отрицала. По данным СМИ, один из основателей фонда — Петр Бычков — мог быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным.

СМИ писали, что примерно с 2018 года Шугалей сотрудничал с Пригожиным и его структурами в Африке, помогал местным чиновникам в предвыборных кампаниях в качестве политтехнолога. Сам Шугалей подтверждал, что «работал на Пригожина».

В одном из интервью он рассказывал, что приезжал в Ливию для проведения социологических исследований по заданию ФНЗЦ в преддверии форума Россия — Африка. Шугалея, по его словам, арестовали «при участии американских спецслужб» после встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи, сыном свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи.