Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 11 июня начнет рассматривать дело контрактника Александра Ткаченко, обвиняемого в убийстве сослуживца, побеге из воинской части и покупке наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

С конца мая 2023 года Ткаченко проходил службу по контракту в Волгограде в должности старшего механика-водителя в танковом батальоне, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на материалы следствия. Там его характеризовали отрицательно.

В июле он попал в госпиталь, а после выписки спустя месяц не вернулся в воинскую часть. Вместо этого контрактник «проводил время по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже, не имея тяжелых жизненных обстоятельств и уважительных причин для отсутствия на военной службе.

В августе Ткаченко задержали в Воронеже после покупки психостимулятора и передали местной военной комендатуре. Рядовой продолжил службу в Воронеже, но в начале сентября снова сбежал из части. В это время волгоградскую часть, где раньше служил Ткаченко, перевели в зону военной операции в Херсонской области.

В начале октября контрактник приехал в место дислокации части, но не доложил о своем прибытии и не приступил к воинским обязанностям. Вместо этого он «праздно проводил время» и употреблял алкоголь, говорится в материалах следствия.

8 октября Ткаченко выпивал с младшим сержантом Александром Савельевым и рядовым Михаилом Яковлевым. Сослуживцы упрекнули мужчину в том, что он сбежал из части, поскольку «боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции».

Вечером того же дня Ткаченко не менее 15 раз выстрелил в обидчиков из автомата АК-12. Савельев погиб на месте, Яковлев получил ранения голеней, но выжил. Ткаченко скрылся, но был задержан утром 9 октября.

В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершенном общеопасным способом.

В апреле Южный окружной военный суд утвердил приговор контрактникам Максиму Винокурову и Александру Нечепуренко, которые получили по пять лет колонии по делу о нападении на полицейских в Херсонской области осенью 2022 года.

По версии военного следствия, Винокуров и Нечепуренко угрожали полицейским оружием, отобрали у них пистолеты с патронами, мобильные телефоны и служебные удостоверения, а затем заставили их идти пешком в Каховку, подгоняя выстрелами в воздух. Затем военные уехали на отобранном у полицейских автомобиле.