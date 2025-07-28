Апелляционная коллегия Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону назначила штраф в размере 2,5 млн рублей российскому прапорщику Сефербегу Гаджиеву за «пораженческие разговоры» с сослуживцами о якобы успехах Вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Изначально гарнизонный суд Ростова приговорил Гаджиева к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима и лишил его воинского звания. По материалам суда первой инстанции, военный в сентябре 2024 года «желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО».

На тот момент Гаджиев был начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из ростовских частей. Согласно документам, прапорщик сообщил подчиненным «заведомо ложную информацию относительно истинного хода выполнения задач СВО», преувеличил успехи ВСУ в ДНР и негативно оценил действия российских военных.

В апреле 2025 года гарнизонный суд Ростова признал Гаджиева виновным в публичном распространении фейков о российской армии с использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК). Прапорщик полностью признал свою вину.

Защита в апелляции на приговор заявила о нарушении уголовно-процессуальных норм и указала на обстоятельства, которые проигнорировал гарнизонный суд.

По словам адвоката Александра Веремеева, разговор с сослуживцами, содержание которого вменили Гаджиеву, был частным. Следовательно, как отметила защита, в его действиях нет признака преступления с использованием служебного положения, и их надо квалифицировать по более мягкой статье.

Защита также обратила внимание, что подсудимый раскаялся, пожертвовал 10 тыс. рублей Ростовскому центру помощи детям, награжден медалью «За отличие в службе» II степени и грамотами «за разумную инициативу, усердие и отличие по службе». Кроме того, у Гаджиева есть престарелые родители и маленький ребенок, а сам он готов продолжить службу в зоне СВО.

В итоге апелляционная коллегия судей пришла к выводу, что разговор между Гаджиевым и сослуживцами носил бытовой характер и прапорщик не был инициатором пораженческих разговоров.

Собеседники военного не воспринимали его мнение «в качестве навязываемого им или обязательного для них», на их личную позицию относительно военной операции слова Гаджиева не повлияли, «так как они остались при своем мнении».

Суд не переквалифицировал обвинение, но заменил реальный срок в колонии на штраф в размере 3 млн рублей и вернул Гаджиеву звание. С учетом отбытого прапорщиком срока в СИЗО сумма штрафа в итоге снизилась до 2,5 млн рублей. В тот же день Гаджиев вышел из-под стражи и вернулся домой, пишет «Ъ».

В июле прошлого года Мосгорсуд отменил приговор первому арестованному по делу о распространении фейков о российской армии — бывшему технику московского главка МВД Семиэлю Веделю (Сергею Клокову), который получил семь лет колонии за критику военной операции в телефонных разговорах со знакомыми и родственниками.

Силовики узнали о содержании частных бесед россиянина благодаря прослушке его телефона в рамках уголовного дела об убийстве трех милиционеров при побеге подследственного в начале 2000-х.

Адвокат требовал отменить приговор, поскольку Клоков, по его словам, обсуждал СВО в конфиденциальных беседах, а не публично. Защита также ссылалась на результаты психолого-лингвистической экспертизы, согласно которым в словах Клокова не было «признака заведомой ложности», поскольку он верил источникам, на которые ссылался в разговорах.

В итоге Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение. По данным СМИ, теперь гособвинение теперь считает Клокова организатором преступления (ч. 3 ст. 33 УК), а его собеседников — «неосведомленными соучастниками», которые якобы должны были распространять недостоверную информацию дальше. Новый приговор Клокову еще не вынесен.